Με τέτοιο πάθος, τέτοια… τρέλα, η Μαρία Σάκκαρη δεν θα μπορούσε να χάσει. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε πίσω στα σετ από την Μπιάνκα Αντρεέσκου (Νο 7 στον κόσμο και νικήτρια του τουρνουά το 2019), αλλά έφερε… τούμπα την πρόκρισή (2-1). Πέρασε για πρώτη φορά στα προημιτελικά του US Open και θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Πλίσκοβα. Με πρόβλημα στον αριστερό μηρό αγωνίστηκε η Καναδή, στον ιστορικό αγώνα που ολοκληρώθηκε μετά τις 2 τα ξημερώματα, ώρα Νέας Υόρκης,

Για πρώτη φορά στην καριέρα της και δεύτερη φορά σε Grand Slam, η Μαρία Σάκαρη κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά. Η εντυπωσιακή Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε πίσω στα σετ από την Μπιάνκα Αντρεέσκου, αλλά δεν το έβαλε… κάτω και πέτυχε την ανατροπή (6-7 (2-7), 7-6 (8-6) και 6-3) -μπροστά στην μητέρα της- παίρνοντας το “εισιτήριο” στους “8” του Major τουρνουά.



MARIA SAKKARI IS INTO THE QUARTERFINALS pic.twitter.com/wK8ITD3pPs

Το “θρίλερ” στο Arthur Ashe κράτησε 3 ώρες και 30 λεπτά, με τη Μαρία Σάκκαρη να κλείνει.. ραντεβού με την Καρολίνα Πλίσκοβα (Νο4 στον κόσμο) που δεν δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αναστασία Παβλιουτσένκοβα με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον προημιτελικό του US Open για 4η φορά.

Un. Be. Lievable.



Maria Sakkari wins one of the wildest matches in #USOpen history to reach the quarterfinals! pic.twitter.com/mzP0AVSSjS