Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 σετ [6-3, 7-6(8)] της φίλης της, Ντόνα Βέκιτς στη φάση των προημιτελικών στο Λιντζ και προκρίθηκε στην 4άδα του τουρνουά της Αυστρίας.

Μπορεί να χρειάστηκε να ανατρέψει το σκορ στο τάι μπρέικ του δευτέρου σετ, αλλά έστω κι έτσι, η Μαρία Σάκκαρη (Νο7 στον κόσμο) επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της κόντρα στην Βέκιτς (Νο33 στην παγκόσμια κατάταξη) και με την 4η νίκη της στις πέντε μεταξύ τους αναμετρήσεις, πήρε το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά του Upper Austria Ladies Linz.

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε μπρέικ στο δεύτερο σέρβις γκέιμ της Βέκιτς και πήρε από νωρίς το προβάδισμα στον αγώνα, το οποίο και έκλεισε μάλιστα με 6-3 υπέρ της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας, αφού αμφότερες κράτησαν τα σερβίς τους στο υπόλοιπο του πρώτου σετ.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο σετ, με την Σάκκαρη να κάνει ξανά πρώτη μπρέικ, αλλά τη Βέκιτς να “απαντάει” και να ισοφαρίζει σε 4-4. Η Μαρία έκανε νέο μπρέικ στη συνέχεια, αλλά δεν κατάφερε να κλείσει το σετ και το παιχνίδι, στο σερβίς της. Η “μάχη” τους οδηγήθηκε έτσι μέχρι και το τάι μπρέικ, όπου η Ελληνίδα τενίστρια “έσβησε” πέντε σετ πόιντ της αντιπάλου της και με 10-8 έκανε το 7-6 στο σετ και το 2-0 στην αναμέτρηση.

Η Σάκκαρη προκρίθηκε έτσι στα ημιτελικά του τουρνουά της Αυστρίας, όπου και θα αντιμετωπίσει αύριο (10/02) τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Κλάρα Τάουσον και την Πέτρα Μάρτιτς.

FIVE set points saved 🤯



Top seed @mariasakkari holds off Vekic in an epic 6-3, 7-6(6) battle.@WTALinz | #WTALinz pic.twitter.com/0urMtTubiC