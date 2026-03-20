Μαρία Σάκκαρη – Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι ώρες των αγώνων τους στο Μαϊάμι Όπεν

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζονται για τις “μάχες” τους στο Μαϊάμι Όπεν, με τους αγώνες τους να προγραμματίζονται για σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026.

Η αρχή θα γίνει με την Μαρία Σάκκαρη να κάνει πρεμιέρα στο δεύτερο γύρο του Μαϊάμ Όπεν, αντιμετωπίζοντας την Αλίσια Παρκς, ενώ λίγο αργότερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ψάξει τη δεύτερη νίκη του στο 100άρι τουρνουά των ΗΠΑ, κόντρα στον ανεβασμένο Άλεξ Ντε Μινόρ.

Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να αρχίσει μετά τις 16:00 ώρα Ελλάδας, ενώ το δεύτερο θα γίνει μετά τις 23:00. Την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη θα μεταδώσει το Novasports 6, ενώ τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά θα καλύψει τηλεοπτικά το Cosmote Sport 6.