Μαρία Σάκκαρη – Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι ώρες των αγώνων τους στο Μαϊάμι Όπεν

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 αγωνίζονται και οι δύο Έλληνες τενίστες
Σάκκαρη και Τσιτσιπάς
Σάκκαρη και Τσιτσιπάς σε τουρνουά στην Αυστραλία/ ΕΠΑ

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζονται για τις “μάχες” τους στο Μαϊάμι Όπεν, με τους αγώνες τους να προγραμματίζονται για σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026.

Η αρχή θα γίνει με την Μαρία Σάκκαρη να κάνει πρεμιέρα στο δεύτερο γύρο του Μαϊάμ Όπεν, αντιμετωπίζοντας την Αλίσια Παρκς, ενώ λίγο αργότερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ψάξει τη δεύτερη νίκη του στο 100άρι τουρνουά των ΗΠΑ, κόντρα στον ανεβασμένο Άλεξ Ντε Μινόρ.

Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να αρχίσει μετά τις 16:00 ώρα Ελλάδας, ενώ το δεύτερο θα γίνει μετά τις 23:00. Την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη θα μεταδώσει το Novasports 6, ενώ τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά θα καλύψει τηλεοπτικά το Cosmote Sport 6.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
97
91
83
67
