Η Μαρία Σάκκαρη άργησε να βρει ρυθμό, αλλά πήρε τη νίκη με 2-1 (6-2, 0-6, 6-4) κόντρα στην Ταμάρα Ζίντανσεκ και ξεκίνησε με το… δεξί το 2022, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο δεύτερο γύρο του Adelaide International.

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια χρειάστηκε να σβήσει δύο μπρέικ στο ξεκίνημα του τρίτου σετ, αλλά δεν έμεινε καθόλου πίσω στα γκέιμ και πανηγύρισε στο τέλος μια δύσκολη νίκη, μετά από 2 ώρες και πέντε λεπτά.

Η Σάκκαρη θα έχει έτσι την ευκαιρία να δώσει νέους αγώνες στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το βασικό της στόχο, το Australian Open, όπου πέρυσι αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο.

First main draw result of the 2022 season:



No.6 Maria Sakkari holds off Tamara Zidansek 62 06 64 in over two hours to advance in Adelaide.



The No.3 seed will face either Shelby Rogers or a qualifier in 2R.#AdelaideTennis pic.twitter.com/aDTjYisiiK