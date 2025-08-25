Μαρία Σάκκαρη – Τατιάνα Μαρία: Επικίνδυνη πρεμιέρα για την Ελληνίδα τενίστρια στο US Open

Η Μαρία Σάκκαρη ρίχνεται στη μάχη του US Open το βράδυ της Δευτέρας (25/8/2025), αντιμετωπίζοντας την Τατιάνα Μαρία.

Η Μαρία Σάκκαρη έχει δύσκολο έργο στην πρεμιέρα της στο US Open, aαντιμετωπίζοντας την 38χρονη Τατιάνα Μαρία, No. 43 στον κόσμο.

Σάκκαρη και Μαρία θα αναμετρηθούν για 5η φορά στην καριέρα τους, με τις δύο παίκτριες να έχουν από δύο νίκες, με την πιο πρόσφατη να την έχει κάνει η Ελληνίδα τενίστρια πριν από τρία χρόνια και πάλι στην πρεμιέρα του US Open.

Η αναμέτρηση αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 22:00.

Να σημειωθεί ότι η Σάκκαρη έχει υποστεί τρεις σερί ήττες στον πρώτο γύρο του US Open, γνωρίζοντας τον πρόωρο αποκλεισμό από Σιγιού Γουάνγκ (2022), Ρεμπέκα Μασαρόβα (2023) και Γιαφάν Γουάνγκ (2024, αποχώρησε με τραυματισμό).