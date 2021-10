Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται ήδη στην Καλιφόρνια, ενόψει της συμμετοχής της στο Indian Wells, που συγκαταλέγεται στη σειρά Masters 1000 (θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 7-17 Οκτωβρίου).

Η Μαρία Σάκκαρη θα είναι το Νο 6 στο ταμπλό στο Indian Wells, έχει εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στον 2ο γύρο και εκεί θα περιμένει μια εκ των Βικτόρια Γκόλουμπιτς (Ελβετία) και Μαρκέτα Βοντρούσοβα (Τσεχία).

Η Ελβετή είχε μια εξαιρετική σεζόν μέχρι και το Wmbledon, όπου και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, ενώ από την άλλη η Μαρκέτα Βοντρούσοβα είναι η παίκτρια που έκανε εντυπωσιακή πορεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Αρχικά απέκλεισε την Ναόμι Οσάκα, ενώ στη συνέχεια κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό για να ηττηθεί από την Μπελίντα Μπέντσιτς.

Σε περίπτωση που η Μαρία Σάκκαρη καταφέρει να περάσει το πρώτο… εμπόδιο, στη συνέχεια πιθανότατα θα παίξει με την Ισπανίδα (Νο 35 του κόσμου), Σάρα Τορίβες Τόρμο.

Το… μονοπάτι της Σάκκαρη

1R: Bye

2R: Γκούλομπιτς (Ελβετία) /Βοντρούσοβα (Τσεχία)

3R: Τορίβες Τόρμο (Ισπανία)

4R: Ζαμπέρ (Τυνησία)

QF: Πλίσκοβα (Τσεχία) /Αντρέσκου (Καναδάς) /Κόνταβεϊ (Εσθονία)

SF: Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία)/Γκοφ (ΗΠΑ)/Κέρμπερ (Γερμανία)/Μουγκουρούθα (Ισπανία)

Main draw @BNPPARIBASOPEN, where Karolina Pliskova, Iga Swiatek, Barbora Krejcikova, and Elina Svitolina are the top seeds.



Main draw play begins Wednesday. #BNPPO21 pic.twitter.com/iFdmMBYV13