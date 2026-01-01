Μαρία Σάκκαρη: Το βίντεο με το δαχτυλίδι των αρραβώνων της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Τα σκαλιά της εκκλησίας θα ανέβουν το 2027 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις, Μαρία Σάκκαρη και ο γιος του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είναι μαζί εδώ και πέντε χρόνια, με το ζευγάρι να είναι έτοιμο για το μεγάλο βήμα στη σχέση του.

Η Μαρία Σάκκαρη είπε το “ναι” στην πρόταση γάμου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός, στον καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, νωρίτερα σήμερα, ο οποίος μάλιστα, χαμογελώντας, έλεγε ότι το 2027 οι γονείς του ζευγαριού θέλουν να γίνουν παππούδες και γιαγιάδες το 2027!

Το αριστερό χέρι της Ελληνίδας πρωταθλήτριας κοσμεί ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, το οποίο άνηκε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στην Αυστραλία, όπου παίζει το United Cup.

Στο βίντεο που ανέβασε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, φαίνεται το δακτυλίδι στο αριστερό της χέρι, ένδειξη του αρραβώνα.

Η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση και θα συμμετέχει με την Ελλάδα στο United Cup. Θα παραμείνει, μάλιστα, για αρκετές εβδομάδες στην Αυστραλία, αφού στη συνέχεια θα ακολουθήσει το Australian Open.