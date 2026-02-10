Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη – Βαρβάρα Γκρατσέβα: Το μεσημέρι της Τετάρτης ο αγώνας τους στη Ντόχα

Θα ανοίξει το πρόγραμμα της ημέρας ο αγώνας της Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη σε αγώνα της στο τουρ / REUTERS/Edgar Su

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Βαρβάρα Γκρατσέβα στη φάση των “16” του τουρνουά στη Ντόχα του Κατάρ και η αναμέτρηση προγραμματίστηκε για το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Φεβρουαρίου 2026.

Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Βαρβάρα Γκρατσέβα στο 100άρι τουρνουά της Ντόχα, θα ανοίξει μάλιστα το πρόγραμμα της ημέρας στο κορτ και έτσι η ώρα έχει “κλειδώσει” στις 12:00 για την Ελλάδα.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά, η οποία θα της επιτρέψει να ανέβει ακόμη περισσότερο και στην κατάταξη της WTA.

Αθλητικά
