Η σεζόν στο τένις ολοκληρώθηκε και η Μαρία Σάκκαρη διεκδικεί μια… τελευταία διάκριση, μέσω των βραβείων της WTA.

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται ανάμεσα στις υποψήφιες αθλήτριες της WTA, για το βραβείο της πιο βελτιωμένης τενίστρια της χρονιάς.

Το… έργο της Μαρίας Σάκκαρη δεν είναι εύκολο, αφού ανάμεσα στις “αντιπάλους” της βρίσκεται η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα που κέρδισε την Ελληνίδα στο Roland Garros και στη συνέχεια το γαλλικό Grand Slam.

Σχετικά με το βραβείο της κορυφαίας τενίστριας της χρονιάς, τα φαβορί είναι η Ασλεϊ Μπάρτι και η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

And the @wta nominees are: interesting discussion for mvp …Betrothed Barty (No.1) or KrejcikovA (top five singles & doubles) pic.twitter.com/ndAa5VixP1