Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη – Ζεϊνέπ Σονμέζ: Το απόγευμα της Δευτέρας η πρεμιέρα στη Ντόχα

Να συνεχίσει την ανοδική της πορεία στο τουρ της WTA θέλει η Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open / REUTERS/Edgar Su

Η Μαρία Σάκκαρη επιστρέφει στο κορτ μετά το Australian Open, για να αγωνιστεί στο 1000άρι τουρνουά της Ντόχα, όπου και θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα της, την Ζεϊνέπ Σονμέζ.

Έχοντας ανέβει πλέον στο Νο49 της παγκόσμιας κατάταξης, η Μαρία Σάκκαρη θα είναι το φαβορί στο παιχνίδι με την Ζεϊνέπ Σονμέζ (Νο79 στον κόσμο) στη Ντόχα, αλλά οι δύο τενίστριες είναι στο 1-1 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Η τρίτη “μονομαχία” τους προγραμματίστηκε λοιπόν να διεξαχθεί στο 1000άρι τουρνουά του Κατάρ, το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου 2026, στις 14:00 ώρα Ελλάδας και μάλιστα θα διεξαχθεί στο κεντρικό κορτ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
141
100
98
98
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo