Μαρία Σάκκαρη – Ζεϊνέπ Σονμέζ: Το απόγευμα της Δευτέρας η πρεμιέρα στη Ντόχα

Η Μαρία Σάκκαρη επιστρέφει στο κορτ μετά το Australian Open, για να αγωνιστεί στο 1000άρι τουρνουά της Ντόχα, όπου και θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα της, την Ζεϊνέπ Σονμέζ.

Έχοντας ανέβει πλέον στο Νο49 της παγκόσμιας κατάταξης, η Μαρία Σάκκαρη θα είναι το φαβορί στο παιχνίδι με την Ζεϊνέπ Σονμέζ (Νο79 στον κόσμο) στη Ντόχα, αλλά οι δύο τενίστριες είναι στο 1-1 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Η τρίτη “μονομαχία” τους προγραμματίστηκε λοιπόν να διεξαχθεί στο 1000άρι τουρνουά του Κατάρ, το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου 2026, στις 14:00 ώρα Ελλάδας και μάλιστα θα διεξαχθεί στο κεντρικό κορτ.