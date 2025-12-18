Αθλητικά

Μάριο Πινέιδα: Νεκρός ο 33χρονος ποδοσφαιριστής από πυροβολισμούς στον Ισημερινό

Είχε φορέσει εννέα φορές τη φανέλα της εθνικής Ισημερινού
ΦΩΤΟ @BarcelonaSC
ΦΩΤΟ @BarcelonaSC

Σοκ στο ποδόσφαιρο του Ισημερινού προκάλεσε η είδηση του θανάτου του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα, ο οποίος σκοτώθηκε την Τετάρτη (17.12.2025) έπειτα από επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ.

Σύμφωνα με Μέσα από τον Ισημερινό, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα στο βόρειο τμήμα της πόλης. “Η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ ενημερώνει, με βαθιά θλίψη, ότι έλαβε επίσημη ειδοποίηση για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή μας Μάριο Πινέιδα, γεγονός που συνέβη μετά από επίθεση εναντίον του”, ανέφερε ο σύλλογος σε ανάρτησή του στα social media, προσθέτοντας ότι “η τραγική αυτή είδηση έχει συγκλονίσει όλα τα μέλη της οικογένειας του συλλόγου”.

Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης.

Ο Πινέιδα είχε φορέσει εννέα φορές τη φανέλα της εθνικής Ισημερινού την περίοδο 2015-2021, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στη βραζιλιάνικη Φλουμινένσε.

Αθλητικά
