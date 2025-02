Μάριο Χεζόνια: Ποινή μίας αγωνιστικής και πρόστιμο για το ξέσπασμά του στο Ρεάλ – Μονακό

Η Euroleague ανακοίνωσε τιμωρία μίας αγωνιστικής στον Μάριο Χεζόνια για την συμπεριφορά του Κροάτη φόργουορντ στο παιχνίδι της Ρεάλ με τη Μονακό, που οδήγησε στην αποβολή του με δύο τεχνικές ποινές.

Ο Μάριο Χεζόνια έχει πολλά νεύρα με τους διαιτητές της Euroleague, ξεσπώντας σχεδόν σε κάθε παιχνίδι.

Η διοργανώτρια αρχή είναι αυστηρή με τέτοιες συμπεριφορές, όπως φάνηκε και στις περιπτώσεις των Καμπάτσο και Ναν νωρίτερα μέσα στη σεζόν, με τον Κροάτη φόργουορντ να χάνει ένα παιχνίδι της Ρεάλ και να πληρώνει 5.000 ευρώ.

Θυμηθείτε όσα έκανε στο παιχνίδι με τη Μονακό:

Drama at Monaco



Mario Hezonja ejected from the game due to his second technical foul.#EuroLeague pic.twitter.com/eWwbLdIC9E