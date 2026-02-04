Μάριος Ηλιόπουλος: «Όχι ύπουλες διαδικασίες κάτω από το τραπέζι»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε την Τετάρτη (04.02.2026) στην Μυτιλήνη για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Φιλάθλων ΑΕΚ του νησιού, ενώ επισκέφτηκε και το τοπικό club της Original.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα κατά την ομιλία του προς τους φίλους της ΑΕΚ ευχόμενος “όχι βία στα γήπεδα” και “όχι ύπουλες διαδικασίες κάτω από το τραπέζι”, ατάκα που έρχεται λίγες ημέρες μετά τα έντονα διαιτητικά παράπονα που είχε η Ένωση, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ έτυχε θερμής υποδοχή, με χειροκροτήματα και συνθήματα από τους φίλους των “κιτρινόμαυρων”. Στο πλευρό του Μάριου Ηλιόπουλου βρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος τον συνόδευσε από την άφιξή του στο αεροδρόμιο έως τα γραφεία της Λέσχης.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΑΕΚ αναφέρθηκε στο όραμά του για το ελληνικό ποδόσφαιρο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαναφοράς του ευ αγωνίζεσθαι, με τις οικογένειες να επιστρέφουν στα γήπεδα και τη βία να απομακρύνεται οριστικά από τον αθλητισμό.

“Το 2026 εύχομαι καθόλου βία στα γήπεδα και ύπουλες διαδικασίες κάτω από το τραπέζι. Θέλουμε να επιστρέψουν οι οικογένειες…Έξω η βία από τα γήπεδα” τόνισε στο aeolos TV.