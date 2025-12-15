Μάριος Ηλιόπουλος σε εκδήλωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας: «Σας φέρνουμε την σπίθα από τα πάτρια εδάφη της Σαμψούντας»

Η ΑΕΚ βρέθηκε στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, μέσω του Νίκου Παντερμαλή, που είναι μέλος του Δ.Σ και μετέφερε το χαιρετισμό του Μάριου Ηλιόπουλου.

«Σήμερα σας φέρνουμε εδώ νοητά την σπίθα από τα πάτρια εδάφη της Σαμψούντας, εκεί όπου η ομάδα μας θριάμβευσε προχθές, για να μας θυμίζει την δύναμη του Ελληνισμού». Αυτά ήταν τα λόγια του Μάριου Ηλιόπουλου αναφερόμενος στη νίκη της ΑΕΚ με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ.

Ο κ. Παντερμαλής πρόσθεσε, μεταξύ άλλων: «Η ΑΕΚ είναι κομμάτι της ψυχής αυτής της πόλης. Για περισσότερο από έναν αιώνα, η κιτρινόμαυρη καρδιά χτυπά εδώ -στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο σπίτι μας — κουβαλώντας μνήμες, αξίες και ευθύνη. Με βαθιές ρίζες στην ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου, η ΑΕΚ επιδιώκει να είναι παρούσα όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και στην κοινωνία.

Να στέκεται δίπλα στις τοπικές κοινότητες, να στηρίζει δράσεις που γεννούν χαμόγελα, που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή».