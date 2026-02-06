Μάριος Ηλιόπουλος: Στα γραφεία της Super League για την απολογία του για το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Ο Μάριος Ηλιόπουλος κλήθηκε σε απολογία από τα πειθαρχικά όργανα της Super League, μετά το φινάλε του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και βρέθηκε στα γραφεία της λίγκας το πρωί της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου 2026.

Με έντονα παράπονα για τη διαιτησία του ΑΕΚ – Ολυμπιακός, ο Μάριος Ηλιόπουλος κατηγορείται για “επίθεση” στον διαιτητή του αγώνα της Allwyn Arena και πήγε στη Super League για να βρεθεί ενώπιον του αθλητικού δικαστή.

Ο “ισχυρός άνδρας” της ΠΑΕ ΑΕΚ κινδυνεύει με τιμωρία από τη Super League, η οποία και τον κάλεσε σε απολογία “βάσει των αναφερομένων στο από 1/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 1/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/259671 από 3/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ”.