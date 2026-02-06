Μάριος Ηλιόπουλος στον αθλητικό δικαστή: «Δεν απείλησα και δεν έβρισα, κάποιοι φτύνουν διαιτητές και δέρνουν παίκτες»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος απολογήθηκε στον αθλητικό δικαστή της Super League για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και αρνήθηκε ότι απείλησε ή έβρισε τον διαιτητή του αγώνα.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος παραδέχθηκε ότι ήταν έξαλλος στο φινάλε της αναμέτρησης, αλλά υποστήριξε ότι είπε στον διαιτητή ότι ήταν “τρελό” αυτό που έκανε. Ο “ισχυρός άνδρας” της ΠΑΕ ΑΕΚ αρνήθηκε και το επεισόδιο με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προαναγγέλλοντας και μήνυση στα Μέσα που το ανέφεραν.

Η απολογία του Ηλιόπουλου

“Κατ’ αρχήν είμαι με τρεις ώρες ύπνο. Τώρα είμαι 80% καλά. Σήμερα έχουν χαθεί οι αξίες η κουλτούρα και η ηθική. Μπήκα στο ποδόσφαιρο εξαιτίας του όρκου να φέρουμε τη νεολαία ξανά στα γήπεδα. Σήμερα είχα ομιλία στο 3ο Γυμνάσιο Φιλαδέλφειας το πρωί για το θέμα “όχι βία, όχι ναρκωτικά” σε μια διαδικασία με κουλτούρα, ηθική και ευ αγωνίζεσαι.

Οι παίκτες της ΑΕΚ είναι σαν παιδιά μου. Ο μεγαλύτερος παίκτης της ΑΕΚ είναι 25 χρόνια μικρότερός μου. Σε όλα τα γήπεδα που παίξαμε φέτος σε Ελλάδα και εξωτερικό, μπήκα μέσα στο γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα.

Το κάνω και στη Φιλαδέλφεια, και στα ελληνικά εκτός έδρας και στο εξωτερικό. Αυτή η αγκαλιά είναι ψυχής, πάθους και έμπνευσης. Την προηγούμενη φορά που ήρθα εδώ υπήρχε τυπικό θέμα με τη διαπίστευση.

Όλοι οι πρόεδροι ή ιδιοκτήτες κατά 90% δεν φορούν. Εγώ φορώ πάντα. Την Πέμπτη γίνεται ένας ορισμός με τον κύριο Μάκελι. Όλες οι εφημερίδες ήταν χαρούμενες. Μετά από μια ώρα με έπαιρναν σοβαροί άνθρωποι τηλέφωνο και μου λέγανε για το σκάνδαλο Μάκελι.

Ορίστε δημοσιεύματα. Ο κύριος Γκαγκάτσης ως CEO του ΠΑΟΚ μιλούσε για διαλεύκανση. Ένας Ολλανδός διαιτητής αυτοπροτάθηκε να σφυρίξει τον Απρίλιο του 2023 το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Είχε πει ο Μάκελι στον Μπένετ ότι θέλει να διαιτητεύσει το ντέρμπι. Ο Μπένετ του απάντησε ότι είναι δυνατόν να τον παίρνει και να του λέει ότι θέλει να σφυρίξει το ντέρμπι;

Μετά έγιναν κι άλλα σκάνδαλα που δεν θέλω να αναφερθώ. Πήρα τον κύριο Λανουά και του είπα έχουμε πρόβλημα. Του έστειλα τα δημοσιεύματα. Σας προσκομίζουμε τα δημοσιεύματα που στείλαμε στον Λανουά.

Λέει ο κύριος Λανουά. “Καταλαβαίνω τι λέτε, διαβεβαιώνω ότι θα είναι 50-50”. “Το τελευταίο διάστημα είχαμε προβλήματα κύριε Λανουά”. Του είπα ότι ίσως χρειαστεί να αλλάξει διαιτητή, αλλά του είπα ότι δεν θα κάνω τίποτα για να αλλάξει ο διαιτητής.

Παρακάλεσα τον κύριο Τσατάλη να μην αναφερθεί τίποτα απολύτως. Από σεβασμό. Ταυτόχρονα ο κύριος Λυσάνδρου πήρε τον κύριο Γκαγκάτση και του είπε τα ίδια. Και του ανέφερε την καταγγελία του και πρέπει να το έχετε δει στην ΕΠΟ, γιατί μπορείτε να το ελέγξετε.

Ο κύριος Γκαγκάτσης ανέφερε “ξέρω, υπάρχουν κι άλλες φήμες, αλλά μην ανησυχείτε κύριε Λυσάνδρου, όλα θα είναι όπως πρέπει”. Πήγα στον Μάκελι πριν από το ντέρμπι, παρουσία του κυρίου Καραπαπά.

Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μια μαγική λέξη που λέγεται φιλοξενία. Σας βλέπω έξυπνο άνθρωπο, δεν θα κάνετε συμβιβασμό στην ακεραιότητά σας, αλλά υπάρχουν πολλές φήμες. Μου είπε μην ανησυχείτε, τα πράγματα θα είναι 50-50. Έχουμε τρεις διαβεβαιώσεις.

Στο τέλος του αγώνα το μόνο που δεν έκανα είναι να διαμαρτυρηθώ. Μα θα πείτε ότι μπήκατε μέσα εν εξάλλω. Δεν απείλησα, δεν έβρισα, δεν υπήρχαν βιαιοπραγίες. Είπα ότι αυτό είναι τρελό που συμβαίνει.

Ουσιαστικά ήταν δήλωση μετά από τεράστια αγανάκτηση. Άλλοι στη δική μου θέση θα είχαν άλλα πράγματα, τουλάχιστον αυτό δείχνει ιστορία. Ξέρουμε για κάποιους που φτύνουν διαιτητές, για κάποιους που δέρνουν παίκτες.

Εγώ γιατί να βρίσω τον Μεντιλίμπαρ; Αυτός έκανε το μακελειό. Για ποιο λόγο να έχω πρόβλημα μαζί του; Ο μόνος που δεν έχω πρόβλημα είναι ο Μεντιλίμπαρ. Επειδή έγινε προβοκάτσια και είπαν στο MEGA ότι είπα ντροπή στον Μεντιλίμπαρ και τον έφτυσα. Μόλις φύγω από εδώ θα πάω και υποβάλλω μήνυση κατά του κύριου Χελάκη. Θα γίνει και στα Μέσα. Έγινε προπαγάνδα και προβοκάτσια.

Μόλις το έμαθα, είπα στον Τσατάλη, βγάλε αμέσως δήλωση του τι συνέβη.