Παραμένει στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Γιάννενα

Ο Μάριος Οικονόμου το μεσημέρι του Σαββάτου καρφώθηκε με τη μηχανή του πάνω σε αυτοκίνητο στα Γιάννενα, έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα» και έκτοτε η κατάσταση της υγείας του είναι σε κρίσιμη κατάσταση, παραμένοντας στη ΜΕΘ.

Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο των Ιωαννίνων όπου μεταφέρθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ μετά το τροχαίο ατύχημα, Μάριος Οικονόμου, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, έγιναν δύο κρανιοεκτομές για την αποσυμπίεση του οιδήματος και του εγκεφάλου.

«Ο ασθενής παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Βρισκόμαστε στο δεύτερο 24ωρο μετά το χειρουργείο και η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη», δήλωσε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου, Σπύρος Δερδεμεζής και πρόσθεσε ότι «όποιος βρίσκεται στη ΜΕΘ είναι πάντα σε δύσκολη θέση εξ’ ορισμού».

Ο διοικητής του νοσοκομείου ανέφερε ότι η πρώτη περίθαλψη που έλαβε στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της μετεγχειρητικής πορείας της υγείας του.

Πλέον, όλοι αναμένουν την αντίδραση του οργανισμού του Μάριου Οικονόμου, που παλεύει σκληρά για να κρατηθεί στην υγεία του, με ιδιαίτερη σημασία να έχει η εξέλιξη του οιδήματος που έχει στον εγκέφαλο.

«Αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ίδιος ο οργανισμός του και ευχόμαστε τα καλύτερα», κατέληξε ο διοικητής.