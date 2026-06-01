Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου: Θλίψη στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου

Ο Μάριος Οικονόμου έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στα Γιάννενα το Σάββατο 23 Μαΐου. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων, όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα τραύματα που υπέστη στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα να πεθάνει εννέα μέρες μετά τη σύγκρουση της μηχανής του με αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Τις τελευταίες μέρες οι γιατροί είχαν ξεκινήσει τους ελέγχους για να δουν την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, όμως οι εξετάσεις δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν, μιας και ο πρώην ποδοσφαιριστής των ΠΑΣ Γιάννενα, ΑΕΚ, Παναιτωλικού και Μπολόνια μεταξύ άλλων, έφυγε από τη ζωή.

Μετά το θάνατο του Παρασκευά Άντζα ήρθε ακόμα μία δυσάρεστη είδηση να βυθίσει στη θλίψη το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1992 στα Ιωάννινα και αγωνιζόταν ως αμυντικός. Χρίστηκε για πρώτη φορά διεθνής στις 24 Μαρτίου 2016 και κατέγραψε 6 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννινα, με τον οποίο έκανε την παρθενική του εμφάνιση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η καριέρα του συνεχίστηκε στην Ιταλία, παίζοντας σε Κάλιαρι και Μπολόνια, με την οποία αγωνίστηκε σε 71 ματς. Έπαιξε επίσης σε ΣΠΑΛ και Μπάρι, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Την κιτρινόμαυρη φανέλα φόρεσε σε 46 παιχνίδια και ακολούθησαν οι θητείες του σε Κοπεγχάγη και Σαμπντόρια, πριν κλείσει την καριέρα του το 2024 στον Παναιτωλικό.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννενα

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου , ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα.

Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη. Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».