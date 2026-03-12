Μαρκ Κιούμπαν: «Λάθη μου η πρόσληψη του Νίκο Χάρισον και η μη επιλογή του Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Ο πρώην ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς, Μαρκ Κιούμπαν, έκανε έναν απολογισμό της παρουσίας του στην ομάδα του NBA και μεταξύ των λαθών του ανέφερε και το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Ντάλας Μάβερικς είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ντραφτ του NBA, αλλά παρότι τσέκαραν την περίπτωσή του, τον άφησαν να καταλήξει στους Μιλγουόκι Μπακς και ο Μαρκ Κιούμπαν φαίνεται ότι ακόμη δεν το έχει… ξεπεράσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και επί χρόνια παρουσιαστής στο Shark Tank, ρωτήθηκε στο «The Adam Friedland Show» για τα λάθη στην πορεία του στο NBA και εκτός του “Greek Freak” ανέφερε την πρόσληψη του Νικ Χάρισον, που έκανε την ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς.

«Ο Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν μεγάλο λάθος για εμάς πρόσφατα. Ο «Greek Freak» πιθανότατα ήταν το μεγαλύτερο. Μετανιώνω που υπέγραψα τον Χάρισον. Εκ των υστέρων, ήταν λάθος, αλλά τέλος πάντων», ανέφερε σχετικά ο Κιούμπαν.

Ο Κιούμπαν αποχώρησε από τους Μάβερικς πριν την ανταλλαγή του Ντόντσιτς.