Αθλητικά

Η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστεί στο 500άρι του Στρασβούργου πριν το Roland Garros

Από τις 17 έως τις 23 Μαΐου θα διεξαχθεί το τουρνουά του Στρασβούργου
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στη Ρώμη / REUTERS/Claudia Greco
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστεί στο τουρνουά του Στρασβούργου, που θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 23 Μαΐου για να κάνει πρόβα τζενεράλε ενόψει του Roland Garros που ακολουθεί.

Το Roland Garros ξεκινάει στις 24 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουνίου και η Μαρία Σάκκαρη που στοχεύει να είναι όσο το δυνατόν στην καλύτερη κατάσταση για το δεύτερο μεγάλο τουρνουά της σεζόν.

Στο 500άρι του Στρασβούργου θα λάβουν μέρος μεταξύ άλλων, οι Αλεξάντροβα, Κις, Γιόβιτς, Μπαπτίστ, Φερνάντες και Τάουσον, με την Ελληνίδα αθλήτρια να έχει την ευκαιρία να προχωρήσει στη διοργάνωση.

Η Μαρία Σάκκαρη είναι στο νούμερο 47 της παγκόσμιας κατάταξης και αν προχωρήσει στο Στρασβούργο θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει τη θέση της πριν το Roland Garros.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
74
69
67
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo