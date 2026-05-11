Πέτρος Μάνταλος: Η ΑΕΚ δεν έχει όρια – Θέλουμε του χρόνου την ίδια εποχή να συζητάμε τα ίδια

Η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο στη Super League για το 2026, με τον Πέτρο Μάνταλο να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τρίτου πρωταθλήματος με την Ένωση, μετά από αυτά του 2018 και 2023.

Ο Πέτρος Μάνταλος μπήκε έτσι σε ένα κλειστό κλαμπ με ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που κερδίζουν τρία πρωταθλήματα με την Ένωση και πρώτος παίκτης της ομάδας που πετυχαίνει κάτι ανάλογο τα τελευταία 30 χρόνια. Η ηγετική μορφή των “κιτρινόμαυρων” μίλησε μετά τη νίκη της ομάδας επί του Παναθηναϊκού (2-1) που της έδωσε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, αναφέρθηκε στο μέλλον της ομάδας, ενώ τόνισε πως ό,τι είχε ονειρευτεί ως παιδί, τα έχει ζήσει στους “κιτρινόμαυρους”.

‘Oσα είπε ο Πέτρος Μάνταλος στο post game του ΑΕΚ TV:

“Το φετινό είναι το πιο… ωραίο πρωτάθλημα! Η ΑΕΚ δεν έχει όρια. Θέλουμε του χρόνου την ίδια εποχή να είμαστε εδώ και να συζητάμε τα ίδια.

Στην αρχή κανένας δεν μας πίστευε αλλά η ΑΕΚ είναι κάτι που δεν το συζητάς πολύ αλλά το πιστεύεις. Τώρα είμαστε εδώ! Το αφιερώνω πρώτα στην οικογένεια μου, επειδή ο μικρός μου είναι πρώτη φορά πρωταθλητής.

Μετά σε όλους αυτούς που ήταν σε δίπλα σε αυτήν την ομάδα και το πίστευαν. Αυτοί είναι οι πολλοί επειδή λίγοι δεν μας πίστευαν. Ειλικρινά πίστευα πως δεν θα ήταν εύκολη νίκη αλλά και στο 0-1 ήξερα πως θα κερδίζαμε τον Παναθηναϊκό. Το “ζυμάρι” κολλάει καλά.

Όσο υπηρετώ τα χρώματα της ΑΕΚ θέλω η ομάδα να κερδίζει. Ποτέ δεν με ένοιαζε αν ήμουν στο προσκήνιο ή δεν έπαιζα ούτε ένα λεπτό. Ήθελα η ΑΕΚ να είναι στην κορυφή.

Είχα όνειρα σαν ποδοσφαιριστής και αυτά μου τα έδωσε η ΑΕΚ. Θέλω να δώσω πίσω όσα μου έδωσε η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει αλλά είμαι περήφανος για όσα έχω κάνει.

Τη χρονιά που άφησα το περιβραχιόνιο ήταν δική μου απόφαση, όμως στα αποδυτήρια ήμουν αρχηγός. Ένιωθα το ίδιο με την προηγούμενη και την επόμενη. Χρωστάω ειλικρινά στην ΑΕΚ. Ότι ονειρευόμουν από μικρός τα πέτυχα με την ΑΕΚ. Θα είμαι ευγνώμων μια ζωή!”.