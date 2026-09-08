Ολυμπιακός – Βόλος: Οι παίκτες των Πειραιωτών εμφανίστηκαν με φανέλα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο «Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας του Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και οι παίκτες των Πειραιωτών δεν ξέχασαν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Στο προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο για τη Super League, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέστη κάταγμα στο πόδι και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν για τους Πειραιώτες, με τους συμπαίκτες του να του στέλνουν μήνυμα από το Καραϊσκάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Φορτούνης, εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο με τη φανέλα του Μαροκινού επιθετικού στα χέρια και όλοι οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ φωτογραφήθηκαν με αυτή, πριν τη σέντρα του αγώνα.

Ο Ελ Κααμπί υπέστη κάταγμα στην ποδοκνημική και θα επανέλθει το 2027 στην αγωνιστική δράση.