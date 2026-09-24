Μάρκο Νίκολιτς για το ενδεχόμενο να προπονήσει την Εθνική Σερβίας: «Κάποια στιγμή, ναι»

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην εκπομπή “Super Indirektno kod Popa i Milana” της Σερβίας και -μεταξύ άλλων- ρωτήθηκε για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας του και το εάν θα ήθελε να αναλάβει το ομοσπονδιακό συγκρότημα της πατρίδας του.

Επίσης, ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στο mind set που θα πρέπει να συνοδεύει έναν ποδοσφαιριστή, σχετικά με την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Ο Σέρβος προπονητής έφερε ως παράδειγμα τους Κροάτες ποδοσφαιριστές με τους οποίους συνεργάζεται στην ΑΕΚ (Ντομαγκόι Βίντα και Λόβρο Μάγερ), αλλά και τον Βέντραν Τσόρλουκα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, εξηγώντας ότι για εκείνους η εθνική ομάδα έχει ξεχωριστή σημασία.

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“Στην ΑΕΚ έχω τον Ντομαγκόι Βίντα και τον Λόβρο Μάγερ, ενώ παλαιότερα είχα τον Βέντραν Τσόρλουκα. Και γνωρίζω πώς αντιμετωπίζουν την κλήση στην εθνική ομάδα, πώς κοιτάζουν αν βρίσκονται στην αποστολή… Για εκείνους είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, με την πιο θετική έννοια! Αυτό πρέπει να χτίσουμε κι εμείς. Μιλούσα σήμερα κιόλας με τον φίλο μου, τον Μπάτο Μίρκοβιτς – από μικρή ηλικία τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από τη φανέλα της Σερβίας! Όταν ακούγεται το “Boze pravde”, πρέπει να πεθαίνεις εκεί κάτω στο γήπεδο! Μπορεί να μην έχεις ποιότητα, αλλά πρέπει να αφήσεις τα πάντα στο χορτάρι. Αυτό πρέπει να είναι το γράμμα “Α” στο αλφάβητο της εθνικής ομάδας!” ανέφερε σχετικά ο Μάρκο Νίκολιτς.

Όταν ρωτήθηκε αν βλέπει τον εαυτό του στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Σερβίας στο μέλλον, ο Νίκολιτς φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως αυτή τη στιγμή προέχει η απόλυτη στήριξη στον Βέλικο Παούνοβιτς.

“Κάποια στιγμή στο μέλλον – ναι! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να είσαι προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας σου. Έχω προπονήσει στο παρελθόν την εθνική ομάδα Κ19 και δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα από το να ακούς τον εθνικό ύμνο. Όμως, τώρα δεν είναι αυτό το θέμα! Πρέπει να στηρίξουμε τον Βέλικο, γιατί το έχει κερδίσει. Είναι σοβαρός προπονητής, αφοσιωμένος, και ασχολείται με τη δουλειά του με έναν τρόπο που δεν είναι συνηθισμένος στα δικά μας δεδομένα.

Ίσως του ξέφευγαν λίγο κάποια πράγματα σχετικά με το πώς λειτουργούν εδώ, επειδή έλειπε για μεγάλο διάστημα, αλλά βλέπω ότι πλέον καταλαβαίνει όλο και περισσότερα. Έχουμε την ποιότητα για να δυσκολέψουμε τους πάντες, ακόμα και τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Ας στηρίξουμε τον Παούνοβιτς ενόψει του Nations League, ώστε να μας κάνει χαρούμενους!”.