Ξέσπασμα από Χέιζ-Ντέιβις: «Θυμηθείτε τι έγινε όταν εσείς και οι μανάδες σας είχατε κάτι να πείτε»

Χωρίς να κατονομάσει τον αποδέκτη (ή εάν υπάρχουν πολλαπλοί) ο Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις του Παναθηναϊκού εξαπέλυσε επίθεση μέσα από τα social media, ανεβάζοντας ένα κείμενο με τίτλο… «Πράξη 1 – Η playlist ενός κακού: Άλλη μια σεζόν, άλλη μια άποψη. Ή 10. Πες ό,τι θες, απλώς μην ξεχάσεις τι είπες…»

Ο Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις βρίσκεται στα… πιτς την τελευταία περίοδο -με πρόβλημα τραυματισμού- και δεν υπολογίζεται από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς το Παναθηναϊκός – Παρί (24.09.2026, 21:15, Newsit.gr, Novasports 4), στην πρεμιέρα της Euroleague.

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Η αινιγματική ανάρτηση του παίκτη του Παναθηναϊκού:

“Πολλά πράγματα έχουν συμβεί μέσα στις τελευταίες 365 και κάτι μέρες. Θρήνοι γράφτηκαν για τα παιδικά όνειρα και τους στόχους που είχαν τεθεί πολύ πριν αποκτήσω όνομα. Το ταξίδι, όπως ήταν αναμενόμενο, έρχεται με τις μεγαλύτερες κορυφές και τα χαμηλότερα σημεία που σε κάνουν να φοβάσαι και να ντρέπεσαι.

Αυτή η τελευταία πτώση, δυστυχώς, ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο και ένας οριστικός αποχαιρετισμός σε μια ζωή που πλέον δεν υπάρχει. Κι όμως, παρά τη λάσπη που πετάχτηκε, ευτυχώς υπάρχει ακόμα πολύ περισσότερο γλέντι που η ζωή έχει αφήσει σε αυτή τη βάρκα. Ο κόσμος φαίνεται να πιστεύει ότι με ενδιαφέρουν τα σχόλια και οι απόψεις του, κι ειλικρινά δεν θα μπορούσα καν να σας περιγράψω πόσο δεν με ενδιαφέρουν.

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☆ Act 1 — A Villain’s Playlist: Another season. Another opinion. Or 10. Please, say whatever you want. Just don’t forget what you said. https://t.co/mWsNAZwIoC — Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES) September 23, 2026

Τουλάχιστον όχι με την έννοια ότι πιστεύετε πως με επηρεάζουν. Δεν με επηρεάζουν, αλλά πάντα κρατάω σημειώσεις. Θυμηθείτε τι συνέβη την τελευταία φορά που εσείς και οι μανάδες σας είχατε κάτι να πείτε.

Όπως λέει και η παροιμία, ας δούμε πότε το κουνέλι θα έχει το όπλο, αν οι ρόλοι θα αλλάξουν. Μην το εκλάβετε αυτό ως εγγύηση, υπόσχεση ή δήλωση για το τι πρόκειται να έρθει, γιατί το μέλλον παραμένει προς συγγραφή. Κάθε καλή ιστορία έχει έναν χαρακτήρα απαραίτητο για να της δώσει νόημα και σκοπό – είτε ως ήρωας είτε, στην περίπτωσή μου, ως κακός”.