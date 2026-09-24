Μπασκόνια – Ολυμπιακός: Η ώρα του αγώνα της Euroleague και το κανάλι που θα μεταδώσει την ερυθρόλευκη πρεμιέρα στη διοργάνωση

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας την Μπασκόνια (24.09.2026) για την πρώτη αγωνιστική της Euroleague και θέλει να κάνει νικηφόρο ξεκίνημα στη διοργάνωση, την οποία και κατέκτησε πριν από λίγους μήνες μέσα στο T-Center της Αθήνας.

Το Μπασκόνια – Ολυμπιακός θα κάνει τζάμπολ στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.

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Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να ράψει το 5ο “αστέρι” στη φανέλα του και να πετύχει για δεύτερη φορά στην ιστορία του την back to back κατάκτηση της Euroleague, κάτι που είχε κάνει το 2012 και το 2013

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη δώσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του, για το νεοσύστατο Super Cup της Ευρωλίγκας το οποίο διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι. Επιβλήθηκε με 92-90 της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό, αλλά ηττηθεί με το οριακό 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό.

Θα ακολουθήσει η πρώτη “διαβολοβδομάδα” της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία (29.09.2026, 20:00) και τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία (02.10.2026, 21:30).

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Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Euroleague:

Πέμπτη 24.09.2026

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου (19:00, Novasports 2 HD)

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (19:00, Novasports 5 HD)

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας (21:00, Novasports 6 HD)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – Παρί (21:15, Novasports 4 HD)

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (21:30, Novasports 5 HD)

Μπασκόνια – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (21:30, Novasports Prime)

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:45, Novasports extra 3)

Παρασκευή 25.09.2026

Μπεσίκτας – Βαλένθια (20:00, Novasports extra 3)

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (20:45, Novasports 5 HD)

Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο (21:45, Novasports Prime)