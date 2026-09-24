Παναθηναϊκός – Παρί: Η ώρα του αγώνα και σε ποιο κανάλι μπορείτε να δείτε την πρεμιέρα των «πρασίνων» στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Παρί στο T-Center (24.09.2026) για την πρώτη αγωνιστική της Euroleague και θέλει να μπει με το… δεξί στη διοργάνωση, στην προσπάθειά του να καθίσει για 8η φορά στο “θρόνο” της διοργάνωσης.

Το Παναθηναϊκός – Παρί θα κάνει τζάμπολ στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.

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Το παιχνίδι αυτό αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα της μπασκετικής Ευρώπης, αφού είναι το πρώτο επίσημο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού, στη δεύτερή του θητεία στην ομάδα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε “γη και ύδωρ” στον πολυνίκη προπονητή της Euroleague με 9 τίτλους εκ των οποίων οι 5 με τον Παναθηναϊκό, για να επιστρέψει στην ομάδα, διαδεχόμενος τον Εργκίν Αταμάν.

Ο “Ζοτς” δέχτηκε να μετακομίσει στην Αθήνα και τους «πράσινους» μετά από 14 χρόνια, με στόχο να οδηγήσει στο 8ο τρόπαιο Euroleague το “τριφύλλι”.

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Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Euroleague και οι μεταδόσεις:

Πέμπτη 24.09.2026

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου (19:00, Novasports 2 HD)

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (19:00, Novasports 5 HD)

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας (21:00, Novasports 6 HD)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – Παρί (21:15, Novasports 4 HD)

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (21:30, Novasports 5 HD)

Μπασκόνια – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (21:30, Novasports Prime)

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:45, Novasports extra 3)

Παρασκευή 25.09.2026

Μπεσίκτας – Βαλένθια (20:00, Novasports extra 3)

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (20:45, Novasports 5 HD)

Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο (21:45, Novasports Prime)