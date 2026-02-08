Μάρκο Νίκολιτς για το Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: «Στρέφουμε την προσοχή μας στον ΠΑΟΚ, MVP ο κόσμος»

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες στη Super League με μια τεσσάρα! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς διέλυσε τον ουραγό Πανσερραϊκό με 4-0 στις Σέρρες, για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το τέλος του αγώνα, τόνισε ότι η ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα στην άμυνά της και στάθηκε στην… κατάληψη που έκαναν οι Ενωσίτες στην έδρα του Πανσερραϊκού. Επίσης, ο Σέρβος κόουτς έστρεψε την προσοχή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, που ακολουθεί.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αμυντικά δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε ευκαιρίες, παρότι το γήπεδο μας δυσκόλεψε αρκετά. Κάναμε εσωτερικές αλλαγές, προσαρμογές μέσα στο παιχνίδι και τελικά καταφέραμε να σκοράρουμε από μια στημένη φάση απέναντι σε μια άμυνα που είχε όλους τους παίκτες πίσω από την μπάλα.

Σκοράραμε με μια στημένη φάση που είναι πολύ σημαντικό απέναντι σε τέτοιες ομάδες να καταφέρεις να σκοράρεις. Τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και περιμένουμε και τα αποτελέσματα από τα άλλα δύο μεγάλα παιχνίδια».

Για το ποιος είναι ο MVP:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για όλους τους ποδοσφαιριστές μου. Η ομάδα είναι ο MVP. Και ο κόσμος της ΑΕΚ είναι επίσης MVP. Ταξίδεψαν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να μας στηρίξουν».

Για τον μικρό φίλο που ήταν δίπλα στον πάγκο:

«Ήταν ένα μικρό παιδί με υπέροχα μάτια που περίμενε μια φανέλα. Του έδωσα μία του Γκεοργκίεφ».