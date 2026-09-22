Μάρκο Νίκολιτς: «Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε σε ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι και μίλησε για τις απαιτήσεις που υπάρχουν στην ΑΕΚ και το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης (04/11/26, 19:45) και ο Μάρκο Νίκολίτς τόνισε ότι η ομάδα του θα κάνει τα πάντα για να πάρει το τρίποντο στην αναμέτρηση της League Phase.

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Ο Σέρβος προπονητής αναφέρθηκε και στις προσδοκίες που αλλάζουν όσο μία ομάδα φέρνει θετικά αποτελέσματα, με την πίεση να αυξάνεται.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που οι οπαδοί έχουν υψηλές προσδοκίες. Όσο προχωράς και πετυχαίνεις καλά αποτελέσματα, οι προσδοκίες αυξάνονται. Τόσο των οπαδών και των ΜΜΕ όσο και οι δικές σου. Αλλά πώς μπορείς να το σταματήσεις αυτό, να επιλέξεις σκόπιμα να μην είσαι πρώτος στην πρώτη σεζόν, αλλά να περιμένεις τη δεύτερη; Φυσικά, θα εκμεταλλευτείς την ευκαιρία αν παρουσιαστεί», ανέφερε για τις προσδοκίες.

Για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης είπε: «Έχουμε σύντομα ένα παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είναι μια πολύ πιο ακριβή ομάδα από εμάς, αλλά φυσικά θα βγούμε στο γήπεδο για να την αντιμετωπίσουμε και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε»

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Για την επικοινωνία του με τους παίκτες: «Ολοκληρώνω κάθε προπόνηση, κάθε ημίχρονο και κάθε αγώνα απευθυνόμενος στους παίκτες:Έχετε κάποια ερώτηση, κάποια πρόταση;”. Αν κάποιος απαντήσει, αυτό μου δίνει χαρά, γιατί σημαίνει ότι συμμετέχει, ότι είναι αφοσιωμένος».

Για το VAR είπε: «Γενικά, έχω εξαιρετική επικοινωνία με τους διαιτητές. Τους σέβομαι, γιατί πρόκειται για μια σχέση αμφίδρομη. Όσο υψηλότερου επιπέδου είναι ο διαιτητής, τόσο πιο εύκολη είναι η επικοινωνία. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία. Ένας διαιτητής που δεν είναι σίγουρος για τις αποφάσεις του, πηγαίνει από το ένα λάθος στο άλλο. Είναι γνωστό ότι δεν είμαι υποστηρικτής αυτών των νέων τεχνολογιών. Όλοι ζούμε για μια στιγμή, για εκείνο το υπέρτατο συναίσθημα όταν μπαίνει ένα γκολ.

Και έχουμε φτάσει στο σημείο όπου αυτή η στιγμή έχει χαθεί. Γίνεται ένας έλεγχος, περιμένεις μερικά λεπτά και μετά είναι κάπως σαν: “Ωχ, τελικά είναι γκολ”», υπογράμμισε και συνέχισε λέγοντας: «Επίσης, δεν μου αρέσει το γεγονός ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των πέναλτι. Δεύτερον, είναι πολύ δυσάρεστο για έναν διαιτητή να τον καλεί κάποιος από το γραφείο και στη συνέχεια εκείνος να πηγαίνει να ελέγξει κάτι που θεωρεί ότι δεν υπήρχε, με αποτέλεσμα όλο το γήπεδο να τον αποδοκιμάζει.

Δεν θα ήθελα ο διαιτητής να μετατραπεί σε κάποιον που απλώς καταλογίζει φάουλ στη μέση του γηπέδου. Θα πρέπει να παραμείνει αυτός που παίρνει τις βασικές αποφάσεις και όχι κάποιος που βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, μου αρέσει πολύ η τεχνολογία στη γραμμή του τέρματος, η οποία ενημερώνει αν η μπάλα έχει περάσει ή όχι τη γραμμή».