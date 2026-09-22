ΠΑΟΚ: Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης και οι Θεσσαλονικείς – Οι ατάκες του Ιβάν Σαββίδη στη σύσκεψη της Super League

Ο ΠΑΟΚ τάχθηκε υπέρ στην πρόταση για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, με τον Ιβάν Σαββίδη να αναφέρει ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν εκφράσει αυτή τη θέση εδώ και πολύ καιρό.

Ο Ιβάν Σαββίδης καλοβλέπει την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League για να αποκτήσει το πρωτάθλημα μεγαλύτερη αξία ως προϊόν. Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ εξήγησε και τους λόγους της δημιουργίας του PAOK TV, κάτι που γέννησε μία αντιπαράθεση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

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Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου του Βορρά τάχθηκε υπέρ της πρότασης του Βαγγέλη Μαρινάκη η λίγκα να απευθυνθεί σε μία εταιρεία, όπως η Deloitte, για να γίνει μελέτη, με σκοπό το πλάνο να είναι ολοκληρωμένο και προς το συμφέρον και των 14ων ομάδων.

Για τη δημιουργία του PAOK TV ανέφερε: «Δεν είχα άλλη επιλογή. Όταν πήγα και μίλησα με τηλεοπτικό πάροχο, μου είπαν πως τα λεφτά που έχουν απομείνει για εσάς είναι αυτά. Δεν επιτρέπεται για το μέγεθος και την ιστορία του ΠΑΟΚ να παίρνει τα… αποφάγια των άλλων. Για τον λόγο αυτό αποφάσισα να κάνω το PAOK TV».

Ο Ιβάν Σαββίδης υποστήριξε την πρόταση Αλαφούζου, να προτείνει στην κυβέρνηση να αυξήσει τα έσοδα των ομάδων από τη φορολογία του στοιχήματος και ανέφερε πως όποιος διαφωνεί και θέλει λιγότερα, να το δηλώσει.

«Πάντα μέσα από γόνιμο διάλογο, μακριά από φωνές, εντάσεις και προσωπικά παράπονα και φυσικά πάντα με δημιουργικές προτάσεις. Κι αυτή τη στάση ακολουθήσαμε και σήμερα. Εμείς θέλουμε λύσεις και όχι εντυπώσεις», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του ΠΑΟΚ μετά τη σύσκεψη.