Αθλητικά

Ο Λούκα Ντόντσιτς συγκίνησε με ανάρτηση για τις κόρες του: «Όπου και αν βρίσκομαι, είστε πάντα μαζί μου»

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών του και τα αποχαιρέτησε με ανάρτηση στο instagram
Ο Ντόντσιτς
Ο Ντόντσιτς με τη φανέλα των Λέικερς/ Mandatory Credit: Marc Lebryk-Imagn Images
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Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει επιστρέψει στις ΗΠΑ και προπονείται με τους Λος Άντζελες Λέικερς λίγο πριν την έναρξη της σεζόν στο NBA και συγκίνησε με ανάρτηση στο instagram για τις κόρες του.

Η ανάρτηση του Λούκα Ντόντσιτς είχε πολλές φωτογραφίες με τις δύο κόρες του από το καλοκαίρι που πέρασαν μαζί στη Σλοβενία και ο αποχαιρετισμός του είχε έντονη συγκίνηση λόγω και της δικαστικής διαμάχης, που βρίσκεται με την πρώην σύζυγό του.

Ο χωρισμός του Ντόντσιτς με την πρώην σύζυγό του δεν ήταν αναίμακτος και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαμάχη για την επιμέλεια των δύο κορών τους, οι οποίες μένουν πλέον στη Σλοβενία με τη μητέρα τους.

«G+O, δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος του κόσμου βρίσκεται ο μπαμπάς. Δεν περνά ούτε μία μέρα που να μη σας έχω στην καρδιά μου. Όπου κι αν πάω, είστε πάντα μαζί μου. Σας αγαπώ!», έγραψε ο Σλοβένος σταρ στην ανάρτησή του.

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