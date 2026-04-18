Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου 108-93: Πήρε σπουδαία νίκη και τη διαφορά η ομάδα του Παπαθεοδώρου στην GBL

Το Μαρούσι ήταν με την… πλάτη στον τοίχο κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου στην 25η αγωνιστική της GBL, αλλά με μία τρομερή εμφάνιση και νίκη 108-93, πήρε και τη διαφορά από τους Ροδίτες, για να μείνει “ζωντανό” στη “μάχη” της παραμονής στην κατηγορία.

Με τον Γουόκερ να είναι ασταμάτητος με 23 πόντους και 9 ασίστ και τον Ρέινολντς να προσθέτει ακόμη 19 πόντους, το Μαρούσι πάτησε το… γκάζι μετά το πρώτο δεκάλεπτο και έφθασε σε μία σημαντική επικράτηση επί του Κολοσσού Ρόδου, για να αποτρέψει τον υποβιβασμό του από την GBL.

Η ομάδα του Παπαθεοδώρου κάλυψε και τη διαφορά των 14 πόντων που είχε χάσει στη Ρόδο, με αποτέλεσμα να… έχει πλέον σε ισοβαθμία τον Κολοσσό, ο οποίος είναι με μία νίκη παραπάνω στην κατάταξη της GBL.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 54-40, 83-67, 108-93

Τα στατιστικά των παικτών

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Πάπας, Γουόκερ 23 (3/6 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 9 ασίστ), Σάλας 14 (5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 12 (4/5 δίποντα), ΝτεΣόουζα 7 (2/3 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Καρακώστας 3, Ρέινολντς 19 (5/6 δίποντα, 3./6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χατζηδάκης, Γουίλιαμς 17 (8/13 δίποντα, 11 ριμπάουντ), Περάντες 13 (2/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Τουλιάτος

Κολοσσός Ρόδου (Λυκογιάννης): Ραντλ 10 (3/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μακ 19 (3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 10/17 βολές, 5 ριμπάουντ), Νίκολς 14 (3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4 ασίστ), Γκαλβανίνι 24 (5/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 4 ασίσιτ), Άκιν 9 (3/4 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Κένεντι 8, Καράμπελας, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Χρυσικόπουλος, Κουρουπάκης 9