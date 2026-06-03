Όσμαν: «Θα βοηθούσε να παίρναμε και κάποιες βολές»

Αιχμές για τη διαιτησία άφησε ο Τσέντι Όσμαν στο ημίχρονο του πρώτου τελικού της GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Ο Τσέντι Όσμαν παραπονέθηκε για τη διαφορά στις βολές που έχουν εκτελέσει οι δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να έχει 14 και τον Παναθηναϊκό μόλις 2.

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«Δεν πιστεύω πως είμαστε τόσο κακοί, ούτε ήμασταν τόσο κακοί στο πρώτο ημίχρονο. Θα βοηθούσε σίγουρα να εκτελούσαμε μερικές βολές στο δεύτερο ημίχρονο για να μειώσουμε τη διαφορά.

Πρέπει να συνεχίζουμε να μειώνουμε τη διαφορά. Απλά πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε σκληρά και ελπίζω να εκτελέσουμε μερικές βολές», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τούρκος φόργουορντ.

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό.