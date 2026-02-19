Μαρούσι – Ολυμπιακός live στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι στον ημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού και αποτελεί το φαβορί του ζευγαριού με την ομάδα των Βορείων προαστίων να δίνει τη μάχη της για την έκπληξη. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Ηρακλής – Παναθηναϊκός (19/02/26, 20:00).
17:37 | 19.02.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά με 15 πόντους. 33-48 το σκορ
17:35 | 19.02.2026
33-48 με τρίποντο του Σάλας στην εκπνοή
17:32 | 19.02.2026
30-48 με τρίποντο του Παπανικολάου
17:32 | 19.02.2026
30-45 με χουκ του Σάλας
17:31 | 19.02.2026
2:39 απομένουν για τη λήξη του ημιχρόνου
17:31 | 19.02.2026
28-45 με καταπληκτικό pick n roll Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ
17:30 | 19.02.2026
28-43 με λέι απ του Μέικον
17:28 | 19.02.2026
26-43 με 1/2 βολές του Μόρις
17:27 | 19.02.2026
26-42 με 2/2 βολές του Νετζήπογλου
17:26 | 19.02.2026
26-40 με καλάθι του Ντε Σόουζα
17:26 | 19.02.2026
24-40 με λέι απ στον αιφνιδιασμό του Νετζήπογλου
17:25 | 19.02.2026
24-38 με floater του Μόντε Μόρις
17:24 | 19.02.2026
24-36 εύστοχη η βολή του Γουίλιαμς
17:24 | 19.02.2026
Πήρε τάιμ άουτ ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τα συνεχόμενα λάθη των παικτών του. 6' απομένουν για την ανάπαυλα
17:23 | 19.02.2026
23-36 ο Γουίλιαμς πετυχαίνει καλάθι και φάουλ στον αιφνιδιασμό
17:22 | 19.02.2026
21-36 ξανά με κάρφωμα του Γιώργου Καλαϊτζάκη
17:22 | 19.02.2026
19-36 με καλάθι μέσης απόστασης του Μέικον
17:22 | 19.02.2026
17-36 με τρίποντο του Μόντε Μόρις
17:19 | 19.02.2026
17-33 με κάρφωμα του Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό
17:18 | 19.02.2026
15-33 με 2/2 βολές του Μόρις
17:16 | 19.02.2026
15-31 με κάρφωμα του Χολ
17:16 | 19.02.2026
7/11 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι
17:14 | 19.02.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό να έχει προβάδισμα 14 πόντων. 15-29 το σκορ
17:14 | 19.02.2026
15-29 με τρίποντο του Νιλικίνα
17:13 | 19.02.2026
15-26 με λέι απ του Καλαϊτζάκη
17:13 | 19.02.2026
13-26 μείωσε το Μαρούσι με τον Γουίλιαμς
17:12 | 19.02.2026
11-26 τρομερή αντεπίθεση του Ολυμπιακού με Βεζένκοφ και Παπανικολάου να αλλάζουν πολλές πάσες
17:11 | 19.02.2026
11-24 ο Κινγκ απάντησε για την ομάδα των Βορείων προαστίων
17:10 | 19.02.2026
8-24 ο Γουόκαπ εύστοχος από μακριά
17:10 | 19.02.2026
8-21 με τον Χάρη Γιαννόπουλο
17:09 | 19.02.2026
6-21 ο Βεζένκοφ διευρύνει κι άλλο τη διαφορά με κάρφωμα
17:08 | 19.02.2026
5/6 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός στα πρώτα πέντε λεπτά του αγώνα
17:07 | 19.02.2026
6-19 «καυτοί» από τα 6,75 οι Πειραιώτες, ξανά ο Παπανικολάου
17:07 | 19.02.2026
6-16 στο +10 ο Ολυμπιακός με τον Παπανικολάου
17:06 | 19.02.2026
6-13 με τρίποντο του Γουόκαπ
17:05 | 19.02.2026
6-10 ξανά για τρεις ο Φουρνιέ
17:05 | 19.02.2026
6-7 ξανά με τον Ντε Σόουζα το Μαρούσι
17:05 | 19.02.2026
4-7 με καλάθι του Βεζένκοφ από κοντά μετά από υπέροχη πάσα του Παπανικολάου
17:04 | 19.02.2026
4-5 με κάρφωμα του Ντε Σόουζα
17:03 | 19.02.2026
2-5 με δύσκολο τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ, πρώτο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό
17:02 | 19.02.2026
2-2 με καλάθι του Μιλουτίνοφ
17:01 | 19.02.2026
2-0 για το Μαρούσι με τον Κουζέλογλου από τα 6 μέτρα
17:01 | 19.02.2026
Άστοχος ο Ολυμπιακός στην πρώτη επίθεση του αγώνα
17:00 | 19.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
16:59 | 19.02.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
16:58 | 19.02.2026
Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ ξεκινούν από τον Ολυμπιακό
16:57 | 19.02.2026
Κινγκ, Περάντες, Γιαννόπουλος, Κουζέλογλου και Ντε Σόουζα στην αρχική πεντάδα για το Μαρούσι
16:53 | 19.02.2026
Δεν υπάρχει πολύς κόσμος στις εξέδρες του γηπέδου στο Ηράκλειο
16:52 | 19.02.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
16:51 | 19.02.2026
Το Μαρούσι έχει σήμερα στη διάθεσή του τον Μαξίμ Σάλας, που δεν έπαιξε κόντρα στον Άρη λόγω γαστρεντερίτιδας
16:50 | 19.02.2026
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Τάισον Γουόρντ έμειναν εκτός εξάδας ξένων για τον Ολυμπιακό
Ο Αμερικανός σέντερ τραυματίστηκε στον προημιτελικό με την ΑΕΚ και πιθανότατα να είναι διαθέσιμος για τη συνέχεια, ενώ ο Γουόρντ έμεινε εκτός για να πάρει ανάσες ενόψει της συνέχειας