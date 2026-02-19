Μαρούσι – Ολυμπιακός live στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Τάισον Γουόρντ έμειναν εκτός εξάδας ξένων για τον Ολυμπιακό

Ο Αμερικανός σέντερ τραυματίστηκε στον προημιτελικό με την ΑΕΚ και πιθανότατα να είναι διαθέσιμος για τη συνέχεια, ενώ ο Γουόρντ έμεινε εκτός για να πάρει ανάσες ενόψει της συνέχειας