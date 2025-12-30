Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Άνετη νίκη στην GBL πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να φύγει με το διπλό από την έδρα του Αμαρουσίου για τη 12η αγωνιστική της GBL, φθάνοντας σε μία πιο εύκολη νίκη από ό,τι δείχνει το τελικό 99-89, λίγες μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Euroleague.

Παρότι προερχόταν από ένα κακό διάστημα με τη γρίπη Α, που “χτύπησε” τους παίκτες του, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε με καλό ρυθμό από το ξεκίνημα του αγώνα κόντρα στο Μαρούσι και πήρε με άνεση την 11η νίκη του στη φετινή GBL, με τους γηπεδούχους να μειώνουν το σκορ στο φινάλε της αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Εργκίν Αταμάν δεν χρειάστηκε έτσι να… κουράσει τους παίκτες του και μοίρασε το χρόνο σε ολόκληρη την ομάδα, με 6 παίκτες του να φθάνουν σε διψήφιο αριθμό πόντων. Πρώτος σκόρερ για τους “πράσινους” ήταν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με 15 πόντους σε μόλις 16 λεπτά αγώνα, αλλά και ο Τι Τζέι Σορτς με 15 πόντους και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 45-55, 68-83, 89-99

Τα στατιστικά των παικτών

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Καρακώστας 2 (1/5 σουτ), Μέικον 9 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Ρέινολντς 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαλάς 23 (6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Γουίλιαμς 20 (7/13 δίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ογκουντίραν, Πάπας, Τουλιάτος 2, Χατζηδάκης 3, Κινγκ 18 (3/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης 7 (1)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Χολμς 14 (5/7 δίποντα, 4/4 βολές), Ρογκαβόπουλος 14 (4/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκραντ (7 ασίστ), Ναν 14 (4/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Μήτογλου 14 (3/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σορτς 15 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4, Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 7 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 0/1 βολή), Γιούρτσεβεν 15 (6/8 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ερνανγκόμεθ 2