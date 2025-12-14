Μαρούσι – ΠΑΟΚ 87-97: Διπλό με εντυπωσιακό ντεμπούτο για Τίμι Άλεν και Μπριν Ταϊρί στους Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ πέρασε εύκολα και από την έδρα του Αμαρουσίου στη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League και με τη νίκη του με 97-87, πλησίασε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην κατάταξη.

Με τους Τίμι Άλεν και Μπριν Ταϊρί να κάνουν εντυπωσιακό ντεμπούτο με 17 και 16 πόντους αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ έκανε… παρέλαση κόντρα στο Μαρούσι, “καθαρίζοντας” από νωρίς το ματς για τη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Οι Θεσσαλονικείς πήραν από το πρώτο δεκάλεπτο, διψήφια διαφορά στο ματς και έχοντας 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, έφθασε σε μία επιβλητική επικράτηση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η ενίσχυση της ομάδας με Άλεν και Ταϊρί φαίνεται να μετατρέπει μάλιστα σε φαβορί τον ΠΑΟΚ για την 3η θέση της κατάταξης πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Για την ομάδα του Αμαρουσίου, ο Κινγκ ήταν ασταμάτητος με 30 πόντους και 8/14 τρίποντα, αλλά δεν βρήκε τις βοήθειες που χρειαζόταν για να βάλει μεγαλύτερη αντίσταση στην ομάδα του Ζντοβτς.

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 37-59, 65-80, 87-97

Τα στατιστικά των παικτών

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 5 (6 ριμπάουντ), Σαλάς 14 (2/3 τρίποντα), Κιγνκ 30 (8/14 τρίποντα, 5 κλεψίματα), Γουίλιαμς 11 (6 ριμπάουντ), Περάντες, Καρακώστας 3, Μέικον 8 (5 ασίστ), Νικολαΐδης, Τουλιάτος, Χατζηδάκης 5 (4 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 11 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 15 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ταϊρί 16 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Περσίδης 4 (5 ριμπάουντ), Μουρ 16 (8 ριμπάουντ), Ντιμσά 12 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Άλεν 17 (2/4 τρίποντα), Κόνιαρης 11 (1/1 τρίποντο), Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζόουνς 6