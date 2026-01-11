Μαρούσι – Προμηθέας Πάτρας 96-78: Έσπασε το αρνητικό του σερί στην GBL και άφησε τον Πανιώνιο στην τελευταία θέση

Χαμογέλασε και πάλι! Το Μαρούσι συνέτριψε με 96-78 τον Προμηθέα Πάτρας στο Κλειστό του Αγίου Κοσμά και επέστρεψε στις νίκες στην GBL μετά από περίπου 2 μήνες.

Το Μαρούσι πέτυχε την 3η νίκη στην GBL και όχι μόνο έσπασε σερί 7 αγώνων με ήττα, αλλά ξεκόλλησε από την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, αφήνοντας στον πάτο τον Πανιώνιο (ρεκόρ 2-11). Στο 6-7 έπεσε το ρεκόρ του Προμηθέα Πάτρας.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Μαξίμ Σάλας με 30 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Ντάριλ Μέικον να ακολουθεί σε απόδοση με 14 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ! Για τους Πατρινούς, που έπεσαν στο 6-7, ξεχώρισε ο Κόλμαν με ένα πληθωρικό double-double με 22 πόντους και 15 ριμπάουντ!

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 47-44, 71-66, 96-78

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Πάπας (5 ασίστ), Μέικον 14 (6 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Σάλας 30 (10/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 7, Γουίλιαμς 5 (4 ριμπάουντ), Χατζηδάκης, Κινγκ 12 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κουζέλογλου 5, Περάντες 10 (1/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα), ΝτεΣόουζα 13 (6/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Γιαννόπουλος

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις, Κόλεμαν 22 (7/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/5 βολές, 16 ριμπάουντ), Πλώτας 10 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπαζίνας, ΜακΚάλουμ 16 (4/7 δίποντα, 7 ασίστ), Λάγιος 2, Καραγιαννίδης 4 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκρέι 21 (7/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Σταυρακόπουλος 3 (5 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Αμαρουσίου: 27-39 δίποντα, 9/27 τρίποντα, 15/20 βολές, 38 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 9 επιθετικά), 23 ασίστ, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 16 λάθη, 27 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 22/44 δίποντα, 5/22 τρίποντα, 19/27 βολές, 35 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 12 επιθετικά), 17 ασίστ, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 13 λάθη, 20 φάουλ