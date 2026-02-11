Συμβαίνει τώρα:
Μαρσέιγ: Παρελθόν ο Ντε Τσέρμπι μετά την πεντάρα από την Παρί Σεν Ζερμέν

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να μη συνεχίσουν την κοινή τους πορεία
Ο Ντε Τσέρμπι
Ο Ντε Τσέρμπι στον πάγκο της Μαρσέιγ/ REUTERS/Sarah Meyssonnier

Η Παρί Σεν Ζερμέν έριξε τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι στην ανεργία, καθώς στο ντέρμπι της Ligue 1 κέρδισε 5-0 τη Μαρσέιγ και αυτό οδήγησε σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία των Μασσαλών.

Η Μαρσέιγ είναι στη τέταρτη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος με απόσταση 12 βαθμών από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν και ουσιαστικά έχει μείνει από νωρίς εκτός διεκδίκησης.

Ο αποκλεισμός από το Champions League ήταν το πρώτο χτύπημα για τον Ντε Τσέρμπι και μετά την πεντάρα από την ομάδα του Ενρίκε ήταν επόμενο ότι θα υπάρχουν αλλαγές στην τεχνική τους ηγεσία. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν ότι το καλύτερο για την ομάδα θα είναι να αποχωρήσει ο Ιταλός τεχνικός.

Ο Ντε Τσέρμπι ανέλαβε τους Μασσαλούς το καλοκαίρι του 2024, μετά την επιτυχημένη πορεία του στην Μπράιτον και τους οδήγησε στη δεύτερη θέση της Ligue 1 την περασμένη σεζόν.

