«Η Βαλένθια με συνοδεία ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας στο ματς με τον Παναθηναϊκό» αποκαλύπτει η AS

Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 2-0 επί της Βαλένθια, πετυχαίνοντας δυο break στην έδρα της ισπανικής ομάδας και πλέον ετοιμάζεται να… βγάλει σκούπα, να κάνει το 3-0 και να περάσει στο Final 4 που θα γίνει στην έδρα του.

Η σειρά έχει αρκετές στιγμές έντασης, κυρίως μετά το game 2 στη “Roig Arena” της Βαλένθια, όπου και είχαμε ένα μικρό… χαμούλη μετά τη λήξη του αγώνα.

Σύμφωνα με την “AS”, μετά από όλα αυτά η Βαλένθια ταξιδεύει στην Αθήνα για το Game 3 με την συνοδεία ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας, η οποία αποτελείται από ανθρώπους που αποτελούν την φύλαξη της “Roig Arena”.

Όπως αναφέρεται, η δουλειά τους είναι να φροντίσουν πως η αποστολή της Βαλένθια δεν θα συναντήσει κάποιο δύσκολη κατάσταση στην Ελλάδα, εντός και εκτός γηπέδου.