Μασιούλις για το Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός: «Θα τους λείψει ο Σλούκας αλλά έχουν λύσεις»

Ο Τόμας Μασιούλις μίλησε για την αναμέτρηση της Ζαλγκίρις με τον Παναθηναϊκό στο Κάουνας για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague και στάθηκε στο βάθος που έχει η ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

«Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα επιπέδου Final 4, με πολύ ταλέντο και μεγάλη εμπειρία, ειδικά στα γκαρντ. Θα είναι μια δύσκολη πρόκληση για μας», ανέφερε ο Λιθουανός προπονητής.

Για την απουσία του Κώστα Σλούκα είπε: «Σίγουρα χάνουν σε εμπειρία και δημιουργικότητα, αλλά έχουν ταλαντούχους και έμπειρους παίκτες ακόμα και χωρίς αυτόν. Οι άλλοι σίγουρα θα κάνουν ένα βήμα μπροστά. Δεν μπορείς να πεις ότι έχουν υποφέρει πολύ. Ο Σλούκας παίζει πολύ καλά φέτος, μοιράζει την μπάλα, κάνει τους άλλους καλύτερους, οπότε χάνουν κάτι».

Ερωτηθείς αν η απουσία του Σλούκα επιτρέπει στην Ζαλγκίρις να επικεντρωθεί περισσότερο στο μαρκάρισμα του Κέντρικ Ναν, απάντησε: «Όλες οι ομάδες είναι πολύ επικεντρωμένες σε αυτόν, αλλά εξακολουθεί να έχει μέσο όρο 20 πόντους. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν ιδέες, θα προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε, αύριο θα δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Το καλύτερο είναι να μην του δώσουμε την μπάλα, χωρίς αυτή δεν θα σκοράρει πόντους και δεν θα τους μοιράσει σε άλλους. Νομίζω ότι πολλές ομάδες θέλουν να το κάνουν αυτό, αλλά δεν το καταφέρνουν, επειδή είναι ένας κορυφαίος παίκτης. Θα προσπαθήσουμε να έχει την μπάλα όσο το δυνατόν λιγότερο. Έχουμε ιδέες για το πώς θα τον αντιμετωπίσουμε, αλλά ο αυριανός αγώνας θα δείξει».

Σχετικά με τα ατού του Παναθηναϊκού, επισήμανε: «Είναι η εμπειρία, έχουν τεράστια ποσότητα ταλέντου και ειδικά στα γκαρντ. Διαθέτουν παίκτες που είναι ικανοί τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Αποδεικνύεται ότι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο απέναντι σε σοβαρές ομάδες, απέναντι σε αντιπάλους επιπέδου Final 4. Γι’ αυτό είναι ένα από τα φαβορί για να κερδίσουν την Euroleague φέτος».

Σε ερώτηση περί πίεσης που ασκεί ο Εργκίν Αταμάν στους διαιτητές απάντησε: «Ποιος είμαι εγώ στην Ευρωλίγκα για να πιέσω τους διαιτητές; Θα ξεκινήσω από εκείνη την πλευρά. Πού μπορεί να πιέσει ο Αταμάν και πού θα πιέσω εγώ. Αν χρειαστεί να πιέσω, μερικές φορές θα φαινόταν αστείο. Ο Εργκίν είναι έξυπνος, μερικές φορές φαίνεται σαν να κάνει σόου, αλλά όλα ζυγίζονται, υπολογίζονται και γίνονται με σύνεση. Το χρησιμοποιεί, είναι σε θέση να αποσπάσει την προσοχή από την ομάδα όταν χρειάζεται και να την αναλάβει ο ίδιος. Αυτό είναι ικανότητα. Γι’ αυτό είναι τόσο έμπειρος προπονητής και προπονεί μια τέτοια ομάδα».