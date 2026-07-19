Ματ Ντέιμον, Τιμοτέ Σαλαμέ, Μικ Τζάγκερ και άλλοι celebrities στον τελικό του Μουντιάλ 2026

Ο τελικός του Μουντιάλ είναι το γεγονός του καλοκαιριού στην Αμερική και συγκέντρωσε πλήθος από celebrities στις εξέδρες του γηπέδου στη Νέα Υόρκη, μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον “Οδυσσέα” στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόναλ, Ματ Ντέιμον.

Όντας παντρεμένος με Αργεντινή, ο Ματ Ντέιμον δεν θα μπορούσε να λείπει από τον τελικό με την Ισπανία, αλλά στο γήπεδο για τον τελικό του Μουντιάλ βρέθηκαν ακόμη πολλοί διάσημοι.

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Η κάμερα “έπιασε” τον τραγουδιστή Μικ Τζάγκερ, τον ηθοποιό, Έιντριεν Μπρόντι, τον κωμικό Γουίλ Φέρελ, αλλά και τον Τιμοτέ Σαλομέ με την Κάιλι Τζένερ, οι οποίοι και “έκλεψαν” την παράσταση στην κερκίδα.

Ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλομέ ήταν πρωταγωνιστής στην κερκίδα και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, από τους Νιου Γιορκ Νικς.