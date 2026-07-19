Αθλητικά

Ματ Ντέιμον, Τιμοτέ Σαλαμέ, Μικ Τζάγκερ και άλλοι celebrities στον τελικό του Μουντιάλ 2026

Γεμάτα με διασημότητες ήταν τα επίσημα του γηπέδου στον τελικό της Αργεντινής με την Ισπανία
Ματ Ντέιμον, Τιμοτέ Σαλαμέ, Μικ Τζάγκερ και άλλοι celebrities στον τελικό του Μουντιάλ 2026
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο τελικός του Μουντιάλ είναι το γεγονός του καλοκαιριού στην Αμερική και συγκέντρωσε πλήθος από celebrities στις εξέδρες του γηπέδου στη Νέα Υόρκη, μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον “Οδυσσέα” στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόναλ, Ματ Ντέιμον.

Όντας παντρεμένος με Αργεντινή, ο Ματ Ντέιμον δεν θα μπορούσε να λείπει από τον τελικό με την Ισπανία, αλλά στο γήπεδο για τον τελικό του Μουντιάλ βρέθηκαν ακόμη πολλοί διάσημοι.

Η κάμερα “έπιασε” τον τραγουδιστή Μικ Τζάγκερ, τον ηθοποιό, Έιντριεν Μπρόντι, τον κωμικό Γουίλ Φέρελ, αλλά και τον Τιμοτέ Σαλομέ με την Κάιλι Τζένερ, οι οποίοι και “έκλεψαν” την παράσταση στην κερκίδα. 

Ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλομέ ήταν πρωταγωνιστής στην κερκίδα και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, από τους Νιου Γιορκ Νικς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
58
56
48
47
44
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo