Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ με Καραμπάγκ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας σε περίπτωση «υποβιβασμού» στα προκριματικά του Conference League

Ο επόμενος ευρωπαϊκός αντίπαλος των Θεσσαλονικέων, σε περίπτωση αποκλεισμού στα προκριματικά του Europa League
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό του Conference League, σε περίπτωση που ο “δικέφαλος” αποκλειστεί από την Ντινάμο Κιέβου στη δική του “μάχη” στον 2ο προκριματικό του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ θα δώσει στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα την πρώτη του αναμέτρηση με όποια ομάδα τεθεί αντιμέτωπή του στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 13.08.2026.

Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο του αγώνα με την Ντινάμο Κιέβου στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ έχει τη ρεβάνς στην τούμπα (30.07.2026).

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Ο «δικέφαλος» θα αντιμετωπίσει τη χαμένη του ζευγαριού Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας τον 3ο προκριματικό του Conference League, σε περίπτωση αποκλεισμού του από το Europa League
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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