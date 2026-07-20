Ο ΠΑΟΚ με Καραμπάγκ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας σε περίπτωση «υποβιβασμού» στα προκριματικά του Conference League

Τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό του Conference League, σε περίπτωση που ο “δικέφαλος” αποκλειστεί από την Ντινάμο Κιέβου στη δική του “μάχη” στον 2ο προκριματικό του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ θα δώσει στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα την πρώτη του αναμέτρηση με όποια ομάδα τεθεί αντιμέτωπή του στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 13.08.2026.

Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο του αγώνα με την Ντινάμο Κιέβου στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ έχει τη ρεβάνς στην τούμπα (30.07.2026).