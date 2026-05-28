Ματέο Αρνάλντι – Στέφανος Τσιτσιπάς 3-1 τελικό: Αποκλείστηκε ο Έλληνας τενίστας από το Roland Garros

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 3-1 σετ από τον Ματέο Αρνάλντι και αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο του Roland Garros.
Roland Garros2ος γύρος στο μονό των ανδρών
00:16 | 29.05.2026
Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr.
00:09 | 29.05.2026
Τέλος αγώνα! Ο Ιταλός νίκησε τον Τσιτσιπά με 3-1 σετ και τον απέκλεισε από τη συνέχεια του Roland Garros
00:06 | 29.05.2026
Νέο μπρέικ για τον Αρνάλντι και 5-2
00:01 | 29.05.2026
4-2 μπροστά ο Αρνάλντι
23:57 | 28.05.2026
Μπρέικ και 3-2 για τον Αρνάλντι που πλησιάζει στη νίκη
23:52 | 28.05.2026
2-2 ισοφαρίζει ο Αρνάλντι
23:49 | 28.05.2026
1-2 μπροστά και πάλι ο Τσίτσιπας
23:43 | 28.05.2026
1-1 ισοφαρίζει ο Αρνάλντι
23:40 | 28.05.2026
0-1 μπροστά ο Τσιτσιπάς
23:35 | 28.05.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο σετ με τον Τσιτσιπά στο σερβίς
23:32 | 28.05.2026
6-3 ο Αρνάλντι κλείνει το τρίτο σετ και κάνει το 2-1
23:29 | 28.05.2026
5-3 μειώνει ο Τσιτσιπάς
Για να δούμε αν μπορεί να κάνει το μπρέικ και να μείνει ζωντανός στο τρίτο σετ
23:24 | 28.05.2026
5-2 μπροστά ο Αρνάλντι που ετοιμάζεται να κλείσει το τρίτο σετ
23:20 | 28.05.2026
4-2 μειώνει ο Τσιτσιπάς
23:16 | 28.05.2026
4-1 ξεφεύγει ο Αρνάλντι
23:12 | 28.05.2026
Μπρέικ για τον Αρνάλντι και 3-1
23:11 | 28.05.2026
Συνεχίζει κανονικά ο Έλληνας πρωταθλητής
23:10 | 28.05.2026
Ο Έλληνας τενίστας έχει ενοχλήσεις στους κοιλιακούς
23:06 | 28.05.2026
Ο Τσιτσιπάς πήρε ιατρικό τάιμ άουτ
23:02 | 28.05.2026
2-1 και πάλι μπροστά ο Αρνάλντι
22:56 | 28.05.2026
Ο Τσιτσιπάς ισοφαρίζει 1-1 στο τρίτο σετ
22:50 | 28.05.2026
Ξεκίνησε το τρίτο σετ με τον Ιταλό στο σερβίς
22:46 | 28.05.2026
5-7 ο Τσιτσιπάς κλείνει το δεύτερο σετ και κάνει το 1-1
22:42 | 28.05.2026
Μπρέικ για τον Τσιτσιπά στο πιο κρίσιμο σημείο και 5-6!
22:40 | 28.05.2026
5-5 o Τσιτσιπάς
22:40 | 28.05.2026
Ο Τσιτσιπάς σερβίρει για να μείνει στο ματς
22:37 | 28.05.2026
5-4 μπροστά ο Αρνάλντι
22:32 | 28.05.2026
4-4 απαντάει ο Τσιτσιπάς
22:27 | 28.05.2026
4-3 μπροστά και πάλι ο Ιταλός
22:23 | 28.05.2026
3-3 ισοφαρίζει ο Τσιτσιπάς
22:18 | 28.05.2026
Μπρέικ για τον Τσιτσιπά και 3-2! Ξαναμπαίνει στη διεκδίκηση του δεύτερου σετ ο Έλληνας τενίστας
22:15 | 28.05.2026
3-1 μειώνει ο Τσιτσιπάς
22:12 | 28.05.2026
3-0 ο Αρνάλντι
22:08 | 28.05.2026
Μπρέικ για τον Ιταλό και 2-0! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο
22:08 | 28.05.2026
1-0 στα γκέιμ του δεύτερου σετ για τον Αρνάλντι
21:57 | 28.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο σετ με τον Αρνάλντι στο σερβίς
21:55 | 28.05.2026
Έκλεισε το πρώτο σετ ο Αρνάλντι! 1-0 μπροστά ο Ιταλός
21:50 | 28.05.2026
Ο Ιταλός κυριαρχεί στο τάι μπρέικ (5-1) και είναι έτοιμος να πάρει το πρώτο σετ
21:50 | 28.05.2026
Οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους
21:47 | 28.05.2026
6-6 και τάι μπρέι στο πρώτο σετ
21:44 | 28.05.2026
5-6 κρατάει το σερβίς του ο Τσιτσιπάς
21:40 | 28.05.2026
5-5 o Αρνάλντι
21:38 | 28.05.2026
4-5 μπροστά ο Τσιτσιπάς
21:38 | 28.05.2026
Κανένα μπρέικ μέχρι στιγμής
21:34 | 28.05.2026
4-4 ο Αρνάλντι
21:30 | 28.05.2026
3-4 και πάλι μπροστά ο Τσιτσιπάς
21:25 | 28.05.2026
3-3 ο Αρνάλντι
21:18 | 28.05.2026
Ο Τσιτσιπάς τα χρειάστηκε, αλλά έκανε το 2-3
21:13 | 28.05.2026
2-2 κρατάει το σερβίς του ο Αρνάλντι
21:10 | 28.05.2026
1-2 μπροστά ο Τσιτσιπάς
21:03 | 28.05.2026
1-1 ισοφαρίζει ο Αρνάλντι, ο οποίος ίδρωσε για να υπερασπιστεί το σερβίς του
21:02 | 28.05.2026
Ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο γκέιμ στο σερβίς του και έκανε το 0-1
21:01 | 28.05.2026
Ο δρόμος άνοιξε για τον Στέφανο Τσιτσιπά, μετά τον αναπάντεχο αποκλεισμό του Σίνερ
Αν ο Έλληνας πρωταθλητής είναι σοβαρός, μπορεί να φτάσει μακριά στη διοργάνωση
21:01 | 28.05.2026
Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι το φαβορί κόντρα στον Ιταλό τενίστα, ο οποίος είναι αρκετά καλός στη χωμάτινη επιφάνεια
20:59 | 28.05.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ματέο Αρνάλντι για τον δεύτερο γύρο του Roland Garros