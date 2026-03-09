Ματέο Ντιμαρέλι: Το «next big thing» του MLS έχει ελληνικές ρίζες

Ο 16χρονος Ματέο Ντιμαρέλι έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στο MLS Next Pro, με την Ντάιναμο Χιούστον, αφού πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της ομάδας του με το ευρύ 4-0 κόντρα στην Τακόμα.

Αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του MLS Next Pro, ο Ματέο Ντιμαρέλι, έχει κερδίσει τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη και τέσσερις εθνικές ομάδες φέρονται να τον “διεκδικούν”, με την Ελλάδα να είναι ανάμεσα σε αυτές.

Ο 16χρονος μεσοεπιθετικός έχει ελληνικές ρίζες, με πολλά μέλη από την οικογένεια του πατέρα του να ζουν στην Ελλάδα, έχοντας καταγωγή από την Αλβανία. Στο “παιχνίδι” για την… υπογραφή του βρίσκεται έτσι και η αλβανική ομοσπονδία, με το Μεξικό και τις ΗΠΑ να ερίζουν επίσης για να του δώσουν το χρίσμα του διεθνή στην εθνικής τους ομάδα, έχοντας αγωνιστεί σε αμφότερες, στις “μικρές”εθνικές.

Ο Ντιμαρέλι πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του κόντρα στην Τακόμα.