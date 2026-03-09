Αθλητικά

Ματέο Ντιμαρέλι: Το «next big thing» του MLS έχει ελληνικές ρίζες

Πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Ντάιναμο Χιούστον επί της Τακόμα στο MLS Next Pro
Ο 16χρονος Ματέο Ντιμαρέλι έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στο MLS Next Pro, με την Ντάιναμο Χιούστον, αφού πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της ομάδας του με το ευρύ 4-0 κόντρα στην Τακόμα.

Αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του MLS Next Pro, ο Ματέο Ντιμαρέλι, έχει κερδίσει τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη και τέσσερις εθνικές ομάδες φέρονται να τον “διεκδικούν”, με την Ελλάδα να είναι ανάμεσα σε αυτές.

Ο 16χρονος μεσοεπιθετικός έχει ελληνικές ρίζες, με πολλά μέλη από την οικογένεια του πατέρα του να ζουν στην Ελλάδα, έχοντας καταγωγή από την Αλβανία. Στο “παιχνίδι” για την… υπογραφή του βρίσκεται έτσι και η αλβανική ομοσπονδία, με το Μεξικό και τις ΗΠΑ να ερίζουν επίσης για να του δώσουν το χρίσμα του διεθνή στην εθνικής τους ομάδα, έχοντας αγωνιστεί σε αμφότερες, στις “μικρές”εθνικές.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MLS NEXT Pro (@mlsnextpro)

Ο Ντιμαρέλι πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του κόντρα στην Τακόμα.

