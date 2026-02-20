Μάχη Τεντόγλου – Σαραμπογιούκοφ στο Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Με μία από τις πιο δυνατές ομάδες των τελευταίων ετών ετοιμάζεται να αγωνιστεί το Σάββατο (21/2) η ελληνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Ξεχωρίζει η συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου.

Στην πίστα Ατλέτσκα Ντβοράνα στην περιοχή Μπάνιστα του Βελιγραδίου, η Ελλάδα μετέχει με 15 αθλητές και αθλήτριες στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, καθώς η Κοράινη Κυριακοπούλου δεν ακολούθησε την αποστολή λόγω ενός μικρού τραυματισμού. Στην ομάδα ενσωματώθηκαν και οι Μίλτος Τεντόγλου και Αντώνης Σάντας οι οποίοι έφτασαν στο Βελιγράδι με σημερινή πτήση από την Αθήνα.

Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την πίστα το πρωί, στην ανεπίσημη και το απόγευμα, στην επίσημη προπόνηση.

Στην ομάδα υπάρχει πολύ καλό κλίμα και αισιοδοξία για πλασαρίσματα σε υψηλές θέσεις, όπως έδειξαν και τα πρόσφατα αποτελέσματα σε εγχώριους και διεθνείς αγώνες. Για αρκετούς και αρκετές, το Βαλκανικό Πρωτάθλημα είναι ακόμα μία ευκαιρία για να βρεθούν σε θέση πρόκρισης για το Παγκόσμιο του Τόρουν.

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Ευρώπης κλειστού στίβου του 2025, Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, ο οποίος έχει πετύχει την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο με 8.45. Ο Βούλγαρος ήταν νικητής πέρυσι στην ίδια αρένα με ρεκόρ αγώνων, 8.12. Ο Τεντόγλου λαμβάνει μέρος για πρώτη φορά στη διοργάνωση και έχει φέτος στα πόδια του 8.27 από το μίτινγκ του Βελιγραδίου.

Οι αγώνες ξεκινούν στις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) και θα ολοκληρωθούν μετά τις 18:30. Την τηλεοπτική μετάδοση έχει αναλάβει το σερβικό κανάλι Arena Sport, που θα καλύψει τη διοργάνωση από τις 12 το μεσημέρι έως τις 16:00. Από τη σελία του ΣΕΓΑΣ και τα social media της ομοσπονδίας θα υπάρχει συνεχής “ζωντανή” ενημέρωση του Πρωταθλήματος.