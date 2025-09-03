Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 83-89: «Κάζο» και αποκλεισμός για τους Μαυροβούνιους στο Eurobasket

Το Μαυροβούνιο “αυτοκτόνησε” κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία και με την ήττα 89-83 στην τελευταία αγωνιστική του δευτέρου ομίλου του Eurobasket, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Όντας πίσω στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, το Μαυροβούνιο έφθασε στην ανατροπή του σκορ λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης, αλλά ακολούθησε ένα μπλακ άουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, για να έρθει μία ταπεινωτική ήττα από τη Μεγάλη Βρετανία και ο αποκλεισμός από το Eurobasket.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Βρετανοί δεν είχαν νίκη στον όμιλο και η τελευταία τους νίκη σε Eurobasket είχε έρθει το μακρινό 2013, αλλά οι Μαυροβούνιοι εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και κατάφεραν να μείνουν εκτός συνέχειας.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς ήταν συγκινητικός με 31 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ομάδα του ήταν η άμυνα, αφού Χέσον και Γιεμπόα έκαναν “πάρτι” με 25 και 23 πόντους αντίστοιχα, οδηγώντας τη Μεγάλη Βρετανία σε μία ιστορική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 42-48, 63-68, 83-89

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα στατιστικά των παικτών

Μαυροβούνιο (Ράντοβιτς): Άλμαν 14 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Μιχαΐλοβιτς 10 (2), Βούτσεβιτς 31 (10/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Σλάβκοβιτς 11 (2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Χαντζιμπέγκοβιτς 3 (1), Σιμόνοβιτς 6, Γιοβάνοβιτς 4, Ντρόμπνιακ 4.

Μεγάλη Βρετανία (Στόιτελ): Χάιμπερτ, Νέλσον 12 (8 ασίστ), Γουότσον-Γκέιλ 11 (3/4 τρίποντα), Μπέλο 6, Γεμπόα 23 (4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χέσον 25 (1/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γουίτλ 4 (9 ριμπάουντ), Άκιν 8 (3 ριμπάουντ), Γουίλαν.