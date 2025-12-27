Με ΑΕΚ – Άρης Betsson για τη GBL και Premier League οι αθλητικές μεταδόσεις

07:10 27.12.25

Τελικά, ο Ολυμπιακός κατάφερε και πήρε τη νίκη μέσα στην Μπολόνια (94-97). Μια σημαντική νίκη, στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Γιώργου...