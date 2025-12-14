Με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρης – Ολυμπιακός οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Γεμάτο είναι το αθλητικό πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, καθώς οι “μεγάλοι” της Super League συνεχίζουν τις “μάχες” τους με το ντέρμπι Άρης – Ολυμπιακός να ξεχωρίζει, την ώρα που οι Πειραιώτες αγωνίζονται και στην GBL, ενώ το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός κερδίζει το ενδιαφέρον στη Volley League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Σασουόλο Serie A 2025-26

14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Αστέρας Aktor Greek Super League 2 2025-26

14:30 Novasports 2HD Σάλκε – Νυρεμβέργη Bundesliga 2 2025-26

15:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Οβιέδο La Liga EA Sports 2025-26

15:30 Novasports Start Άγιαξ – Φέγενορντ Eredivisie 2025-26

16:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι Premier League 2025-26

16:00 Novasports Prime Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ Premier League 2025-26

16:00 Novasports 5HD Σάντερλαντ – Νιούκαστλ Premier League 2025-26

16:00 Novasports 4HD Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα Premier League 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Φιορεντίνα – Ελλάς Βερόνα Serie A 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Νάπολι Serie A 2025-26

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Ολυμπιακός Stoiximan GBL

16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ Bundesliga 2025-26

17:15 Novasports 1HD Θέλτα – Μπιλμπάο La Liga EA Sports 2025-26

17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Σέλτικ Premier Sports Cup 2025-26

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – ΑΕΚ Stoiximan Super League 2025-26

17:45 Novasports 6HD Άλκμααρ – Εξέλσιορ Eredivisie 2025-26

18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League 2025-26

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών

18:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Λιντς Premier League 2025-26

18:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Μάιντς Bundesliga 2025-26

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Ίντερ Serie A 2025-26

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports 2025-26

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League 2025-26

19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών 2025-26

20:00 Novasports Prime Άρης – Ολυμπιακός Stoiximan Super League 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μανρέσα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa 2025-26

20:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Στουτγκάρδη Bundesliga 2025-26

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκόπουλο – ΑΕΚ A1 Γυναικών Volley League

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A 2025-26

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League 2025-26

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Γιουβέντους Serie A 2025-26

22:00 Novasports Start Θέουτα – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga EA Sports 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ιντιάνα Πέισερς – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς NBA 2025-26

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Αλβέρκα Liga Portugal Betclic 2025-26