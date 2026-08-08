«Φιάσκο» στη Μαδέιρα με το γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο: Χιλιάδες άνθρωποι πήγαν σε λάθος εκκλησία και προκάλεσαν το γέλιο στον Πορτογάλο

Πάνω από 2.000 άνθρωποι βρέθηκαν έξω από καθεδρικό ναό στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, ελπίζοντας ότι θα δουν από κοντά το γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Τζορτζίνα Ροντρίγκες, αλλά η υπόθεση μετετράπηκε σε… φιάσκο.
Ένα βρετανικό δημοσίευμα ανέφερε την εκκλησία του Funchal, ως το ναό που θα τελεστεί ο γάμος του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Τζορτζίνα Ροντρίγες, αλλά οι πληροφορίες του ήταν λανθασμένες και οδήγησαν πλήθος κόσμου σε λάθος τελετή.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Γάμος υπήρξε κανονικά, αφού ο Φάμπιο Ράμος και η Φατίμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέιρα παντρεύτηκαν εκείνη την ώρα στον καθεδρικό της πόλης της Μαδέιρα, αλλά η άφιξή του στο χώρο προκάλεσε… δυσαρέσκεια στους χιλιάδες οπαδούς του Πορτογάλου σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
Movidos pelo rumor de que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casariam este sábado, centenas de curiosos juntaram-se à porta da Sé Catedral do Funchal na esperança de ver os noivos. No entanto, nem o futebolista nem a companheira confirmaram qualquer cerimónia.— SIC Notícias (@SICNoticias) August 8, 2026
redes… pic.twitter.com/W69xxdrJRR
Το γεγονός έγινε πάντως αντιληπτό και από τον ίδιο τον Ρονάλντο, ο οποίος και έδειξε να διασκεδάζει με το… ευτράπελο στην πατρίδα του, αφού σχολίασε με χαμογελαστά emoji, τη σχετική είδηση, σε ανάρτηση της Jornal da Madeira στο instagram.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο γάμος των δύο άγνωστων Πορτογάλων στην εκκλησία του Funchal, έγινε με αρκετή ταλαιπωρία, αφού χρειάστηκε παραπάνω χρόνος και προσπάθεια για να μπουν στο χώρο.
Ο ίδιος ο καθεδρικός ναός έκανε μάλιστα με τη σειρά του, ανάρτηση στα social media, όπου και έγραψε: «Μετά από πολλή σύγχυση στο δρόμο με τόσους πολλούς δημοσιογράφους και τουρίστες καταφέραμε τελικά να κλείσουμε την εκκλησία και να γιορτάσουμε».