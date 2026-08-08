«Φιάσκο» στη Μαδέιρα με το γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο: Χιλιάδες άνθρωποι πήγαν σε λάθος εκκλησία και προκάλεσαν το γέλιο στον Πορτογάλο

Πάνω από 2.000 άνθρωποι βρέθηκαν έξω από καθεδρικό ναό στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, ελπίζοντας ότι θα δουν από κοντά το γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Τζορτζίνα Ροντρίγκες, αλλά η υπόθεση μετετράπηκε σε… φιάσκο.

Ένα βρετανικό δημοσίευμα ανέφερε την εκκλησία του Funchal, ως το ναό που θα τελεστεί ο γάμος του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Τζορτζίνα Ροντρίγες, αλλά οι πληροφορίες του ήταν λανθασμένες και οδήγησαν πλήθος κόσμου σε λάθος τελετή.

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Γάμος υπήρξε κανονικά, αφού ο Φάμπιο Ράμος και η Φατίμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέιρα παντρεύτηκαν εκείνη την ώρα στον καθεδρικό της πόλης της Μαδέιρα, αλλά η άφιξή του στο χώρο προκάλεσε… δυσαρέσκεια στους χιλιάδες οπαδούς του Πορτογάλου σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Movidos pelo rumor de que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casariam este sábado, centenas de curiosos juntaram-se à porta da Sé Catedral do Funchal na esperança de ver os noivos. No entanto, nem o futebolista nem a companheira confirmaram qualquer cerimónia.



redes… pic.twitter.com/W69xxdrJRR — SIC Notícias (@SICNoticias) August 8, 2026

Το γεγονός έγινε πάντως αντιληπτό και από τον ίδιο τον Ρονάλντο, ο οποίος και έδειξε να διασκεδάζει με το… ευτράπελο στην πατρίδα του, αφού σχολίασε με χαμογελαστά emoji, τη σχετική είδηση, σε ανάρτηση της Jornal da Madeira στο instagram.