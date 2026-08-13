Αθλητικά

Με Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ και τον τελικό της Κατερίνας Στεφανίδη οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πλούσιο το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής 13 Αυγούστου
Ο Ζίβκοβιτς
Ο Ζίβκοβιτς στο χειροκρότημα προς τον κόσμο / EUROKINISSI
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Στις αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες για τη ρεβάνς των προκριματικών του Europa League, όπως και ο τελικός της Κατερίνας Στεφανίδη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4η Ημέρα πρωί

12:55 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Ύψος Προκριματικός Δόση Στίβος

13:05 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 200 μ. Προκριματικός Γκαραγκάνης, Μυριανθόπουλος Στίβος

15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4η Ημέρα πρωί

16:55 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακοντισμός Προκριματικός Β Γκρουπ Τσίτσος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4η Ημέρα βράδυ Τελικός επί κοντώ γυναικών Κατερίνα Στεφανίδη

21:30 OPEN TV Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

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Αθλητικά
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