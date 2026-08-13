Ο ΟΦΗ που τρελαίνει κόσμο με ένα ρόστερ γεμάτο Έλληνες και ο «συλλέκτης τροπαίων» Χρήστος Κόντης

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Super Cup στον τελικό κόντρα στην ΑΕΚ κερδίζοντας στα πέναλτι 5-4, με το σκορ της κανονικής διάρκειας να είναι 2-2 και σήκωσε ακόμα μία κούπα, τέσσερις μήνες μετά το Κύπελλο Ελλάδας, με τον Χρήστο Κόντη να αποδεικνύει ότι ένα ρόστερ γεμάτο Έλληνες μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Με οκτώ Έλληνες και έναν Κύπριο στη βασική ενδεκάδα ο Οφη υπέταξε την ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup και ανάγκασε τους φίλους της ομάδας να ξεχυθούν στους δρόμους για να γιορτάσουν ακόμα μία τεράστια επιτυχία από την ομάδα του «μαέστρου» Χρήστου Κόντη, που έχει βάλει για τα καλά το όνομά του στο προπονητικό προσκήνιο.

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Ο ΟΦΗ με ένα ρόστερ γεμάτο Έλληνες (11 αγωνίστηκαν στον τελικό με την ΑΕΚ) έδειξε ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί κόντρα σε ένα πλούσιο ρόστερ όπως αυτό της Ένωσης και δεδομένα θα είναι πολύ επικίνδυνος στην Super League, αλλά θα παλέψει και για την είσοδό του στη League Phase του Europa League.

Ανδρούτσος, Φούντας, Αθανασίου, Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κανελλόπουλος, Μπουχαλάκης, Καραχάλιος, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στον τελικό έναντι των Μπαλαμώτη, Ρότα, Πήλιου, Μάνταλου και Καλοσκάμη που φόρεσαν τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Ανδρούτσος έκρινε τον τελικό με το νικητήριο πέναλτι, σκόραρε όμως και μία γκολάρα για να ισοφαρίσει σε 1-1 και ήταν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, όπως και ο Κωστούλας που με καταπληκτική κεφαλιά έκανε το 1-2 για τους Κρητικούς.

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Ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει να συλλέγει τρόπαια

«Είμαι συλλέκτης τροπαίων, τι να πω δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ μόνος μου. Έχω μια ομάδα δίπλα μου αποτελούμενη από παιδιά που δουλεύουν καθημερινά πολύ σκληρά, με πολύ ωραίο κλίμα.

Όλοι όσοι απαρτίζουν αυτήν την ομάδα κάνουν ότι μπορούν για να είμαστε καλά, αξίζουν συγχαρητήρια για το πάθος και την ενέργεια την καθημερινή, μακάρι να συνεχίσει η ομάδα έτσι. Εγώ βλέπω πάντα την επόμενη μέρα», δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά τον τελικό του Super Cup.

Ο Έλληνας τεχνικός έχει κάνει τη διαφορά από τη μέρα που ανέλαβε τον ΟΦΗ και βαδίζει στα χνάρια του Ευγένιου Γκέραρντ. Έχει ήδη κατακτήσει δύο τρόπαια με τους Κρητικούς και έχει μπει για τα καλά στην καρδιά των φιλάθλων.

Μετά τα δύο Κύπελλα Ελλάδας με ΟΦΗ και Παναθηναϊκό ο Χρήστος Κόντης έγινε υπερπρωταθλητής για να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία των Κρητικών, αλλά και συνολικά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Έλληνας προπονητής κυριάρχησε στη μάχη των πάγκων σε δύο τελικούς έναντι σε Λουτσέσκου και Νίκολιτς και απέδειξε ότι μπορούν και οι Έλληνες, ακόμα και αν καλούνται να τα βάλουν με τεράστια και γεμάτα ποιότητα ρόστερ.